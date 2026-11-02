Anthropic планирует привлечь $3,5 млрд от японских инвесторов

Американская ИИ-компания Anthropic намерена разместить акции на сумму до 552,9 млрд иен ($3,5 млрд) среди японских инвесторов в рамках подготовки к IPO в США. Об этом свидетельствуют документы, поданные компанией в понедельник, сообщает Reuters.

Согласно документам, средства от продажи новых акций направят на пополнение оборотного капитала, а также финансирование операционных и капитальных расходов.

В документах не раскрываются предполагаемый объем размещения и оценка стоимости Anthropic. По данным Reuters, некоторые инвесторы обсуждают оценку компании примерно в $1,5 трлн.

Ранее сообщалось, что общая OpenAI рассчитывает привлечь $30 млрд при оценке выше $1,4 трлн. В июне 2026 года японские инвесторы приобрели акции SpaceX на $2,2 млрд в рамках IPO компании, которое стало крупнейшим в мире. Всего SpaceX привлекла $75 млрд.