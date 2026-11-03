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18+
03.11.2026 в 12:40

Анжела Рябова возглавила торговую сеть «Командор»

Ранее топ-менеджер руководила форматом дискаунтеров B1 в «Магните»

Анжела Рябова

Генеральным директором торговой сети «Командор» назначена Анжела Рябова, ранее возглавлявшая формат жестких дискаунтеров B1 («Первый выбор») в «Магните». По данным ЕГРЮЛ, 29 октября она стала руководителем «ТС Командор» и «Командор-Холдинг».

Как пишет «Коммерсантъ», в новой должности Анжела Рябова будет отвечать за реализацию стратегии развития сети. Среди ее целей — увеличение доли рынка в регионах присутствия, опережение рыночной динамики роста и повышение операционной эффективности.

Рябова работает в розничной торговле 25 лет. Ранее она возглавляла ГК «Красный Яр», занималась развитием дискаунтера «Батон» и управляла «Восточным Союзом», объединяющим розничные сети Восточной Сибири. В «Магните» она отвечала за запуск жестких дискаунтеров B1. 29 октября ретейлер объявил о переводе этих магазинов под управление основного формата «магазин у дома» с сохранением названия и позиционирования.

«Командор» управляет более чем 480 магазинами в 119 населенных пунктах и является крупнейшей розничной сетью Восточной Сибири. По итогам 2025 года выручка компании увеличилась на 11,5%, до 100,4 млрд руб., чистая прибыль — на 14,5%, до 1,66 млрд руб. Основной владелец компании с долей 32% — председатель совета директоров Сергей Неделин.

Магнит В1 кадры2026 Анжела Рябова «Командор»
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