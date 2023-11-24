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24.11.2023 в 12:01

МТС представила антифрод-сервис для маркетплейсов

Инструмент на основе машинного обучения призван повысить безопасность онлайн-площадок для пользователей

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МТС запустила инструмент для борьбы с фродом на маркетплейсах, досках объявлений и в онлайн-магазинах, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Сервис, разработанный командой Big Data «МТС Скоринг», помогает определять фрод на этапе авторизации пользователей. Алгоритмы анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи данных МТС и других операторов. Система выявляет, кто из них с большой вероятностью может оказаться неблагонадёжным.

Например, как пояснили в компании, такими признаками могут быть данные о продолжительности пользования SIM-картой, наличие виртуальной SIM-карты, статистика о количестве и продолжительности звонков и ещё 60 признаков.

Антифрод-сервис работает совместно со скоринговой системой онлайн-площадки. «В результате это даёт возможность значительно улучшить показатели и повысить эффективность поиска мошенников. Синергия собственной аналитики и больших данных МТС позволяет площадкам повысить точность идентификации мошенников на 20%», — заявили в компании.

Виктор Кантор, директор центра Big Data МТС:

Мы уже провели несколько длительных успешных тестов с крупными заказчиками, в рамках которых наша система хорошо себя зарекомендовала. В настоящий момент мы уже полностью внедрили наш антифрод-сервис в системы идентификации партнёров.

Специалисты Big Data МТС продолжают улучшать алгоритмы для того, чтобы помочь компаниям из разных отраслей. Например, сейчас около 50% всех случаев мошенничества в банках связаны с социальной инженерией, и мы работаем над тем, чтобы запустить обновлённую версию модели для более эффективной защиты от мошенников.

Ранее МТС создала универсальную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Она анализирует и упорядочивает потоки данных, которые получает с различного оборудования и в разных форматах, систематизирует их и выявляет закономерности.

Fraud Detection Platform обрабатывает более 5 млрд транзакций в сутки. В случае выявления подозрительного поведения пользователя, система позволяет провести анализ и блокировать мошеннические действия.

МТС
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