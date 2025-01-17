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17.01.2025 в 11:00

В России выросли продажи антидепрессантов

Ажиотажный рост спроса на препараты начался с марта 2022 года

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За 11 месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в рознице в России увеличились на 16,8% в годовом выражении, до 16,1 млн упаковок. Показатель за весь 2023 год составил 15,3 млн, за 2022-й — 13 млн упаковок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group.

В денежном выражении продажи антидепрессантов за 11 месяцев прошлого года выросли на 31,9%, до 13,5 млрд руб. Рост в деньгах связан с увеличением стоимости препаратов. Так, в 2024 году медикаменты подорожали на 11%, а инфляция в России составила 9,5%.

Спрос на антидепрессанты растет в стране с марта 2022 года. После начала спецоперации на Украине — с 28 февраля по 6 марта — продажи таких лекарств возросли втрое в штуках, до 577,6 тыс. упаковок и в четыре раза в деньгах, до 525,6 млн руб.

Из-за высокого спроса и логистических проблем время от времени из аптек исчезают наиболее востребованные антидепрессанты. К примеру, в Москве невозможно купить в фармрознице «Золофт» на основе сертралина.

антидепрессанты
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