Генеральный продюсер телеканала СОЛНЦЕ поделился разработками новых проектов

На презентации СОЛНЦА генеральный продюсер Рубен Оганесян поделился разработками новых проектов, отметил рекордные показатели телеканала этой осенью, а также рассказал, как в 2025 году телеканал планирует объединить еще больше семей перед экранами телевизоров. Подробностями презентации с редакцией Sostav поделилась команда телеканала.

11 ноября прошла презентация нового сезона семейного телеканала СОЛНЦЕ в цифровом арт-пространстве FUTURIONE на ВДНХ. На один день площадка стала порталом в миры СОЛНЦА и «Вселенную талантов».

Генеральный продюсер Рубен Оганесян начал презентацию с освещения результатов работы телеканала за прошедший год, а также поделился новыми целями и планами развития на 2025 год.

По словам представителей телеканала, СОЛНЦЕ — место встречи семьи, которое объединяет у экрана телевизора всех: от взрослых до самых маленьких. Главные герои всех проектов — дети, при этом на СОЛНЦЕ нет ни одного сериала или мультфильма, где нет взрослых.

Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала СОЛНЦЕ: За два года существования СОЛНЦА нам удалось выработать стратегию, которая отличает нас на рынке. Весь предпрайм и прайм телеканала состоит из сериалов, которые направлены на широкую семейную аудиторию. Именно поэтому, по сравнению с прошлым годом, на 42% увеличилась доля женщин в возрасте от 25 до 45 лет. В нашей сетке российская анимация сочетается с брендами для семейного просмотра. Среди них — «Манюня», «Родители» и подростковые мультсериалы. Такой подход особенно ярко проявил себя этой осенью: доля канала в самом конкурентном сезоне достигла рекордных значений 1,8%, а первый оригинальный сериал собственного производства «Родители родителей», вообще, прошел с долей 3%, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Вселенная контента

В 2025 году телеканал СОЛНЦЕ продолжит развивать направление семейного телесмотрения, расширяя линейку сериалов и добавляя анимационные проекты. Зрителей ждут продолжения уже знакомых историй: два полнометражных фильма «Приключение Манюни в деревне» и «Приключение Манюни в Москве», а также новые сезоны сериала «Родители родителей». Среди премьер — детектив «Любопытная Варвара», рассказывающий о юной сыщице, и сериал «Многодетство» о жизни необычной семьи. В эфире также появятся сериалы «Новые папины дочки», «Юность», «Родком» и «Тетя Марта».

Премьеры

Среди новых проектов СОЛНЦА — проекты собственного производства, многие из которых были эксклюзивно представлены на презентации буквально «со сценарного стола». В 2025−2026 годах на телеканале выйдет анимационный ситком «Эпохальная семейка», где семья переезжает из Москвы в Красную Поляну и сталкивается с неожиданными трудностями, преодолевать которые им помогают герои из прошлого. Также зрители увидят сериал «Глория» о девочке, которая понимает язык животных, но пока не может найти общего языка с людьми, и фантастический ситком «Мой брат андроид» — история о девочке, создавшей робота в роли старшего брата, а также многосерийную комедию от создателей хита «Родители родителей» — рассказ о четырех детях, волей случая временно оказавшихся дома без родителей, но под присмотром инфантильного дяди Вити и его подруги.

Кроме того, Рубен Оганесян рассказал об успехах телеканала в диджитал и анонсировал запуск вселенной СОЛНЦЕ на популярной игровой онлайн-платформе Roblox.

Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала СОЛНЦЕ: Нравится нам это или нет, но дети все равно продолжат играть в компьютерные игры. Поэтому мы наполнили нашу вселенную в Roblox не только прикольными, но и полезными локациями и играми.

В этом году на СОЛНЦЕ была проведена социальная акция «Спасибо родителям», приуроченная к году семьи в России. Канал разместил тысячи благодарностей телезрителей их близким в эфире и на сайте. В финальном ролике презентации нового сезона эти слова звучали для самых близких людей.