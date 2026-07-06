Alibaba запретила сотрудникам пользоваться Claude

Alibaba запретила сотрудникам использовать ИИ-помощник для программирования Claude Code, разработанный Anthropic, и рекомендовала перейти на собственную платформу Qoder. Решение принято на фоне усиливающегося конфликта между компаниями и опасений по поводу механизмов идентификации пользователей, сообщает Reuters.

Поводом для обострения отношений стали обвинения Anthropic в адрес Alibaba. Американская компания утверждает, что китайский гигант использовал ответы Claude для обучения собственных моделей искусственного интеллекта методом дистилляции. Alibaba эти заявления публично не комментировала.

Дополнительные вопросы вызвали функции Claude Code, которые, по данным Reuters, способны анализировать элементы пользовательской среды, включая часовой пояс и настройки прокси, чтобы выявлять неавторизованный доступ. В Anthropic объяснили, что этот механизм был внедрен для борьбы с перепродажей сервиса и защитой моделей от копирования.

Напомним, в середине июня администрация США ввела ограничения на использование новейших моделей искусственного интеллекта компании Anthropic. В конце месяца власти частично сняли ограничения на использование ИИ-модели Claude Mythos 5.