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27.06.2026 в 10:50

США частично сняли запрет на использование ИИ-модели Anthropic

Доступ к Claude Mythos 5 получили более 100 проверенных организаций

Власти США частично сняли ограничения на использование ИИ-модели Claude Mythos 5 от Anthropic, введенные в середине июня. Компания откроет доступ к сервису более чем для 100 американских организаций и государственных ведомств, пишет Reuters.

Решение касается только ограниченного круга пользователей. Использовать модель смогут организации, получившие одобрение американских властей, включая участников государственных программ и компании, работающие с объектами критической инфраструктуры.

В Anthropic подчеркнули, что продолжат переговоры с Вашингтоном, рассчитывая добиться снятия ограничений и для модели Claude Fable 5, которая по-прежнему остается недоступной.

Запрет на распространение обеих моделей был введен в середине июня. Американские власти объясняли его необходимостью снижения рисков, связанных с использованием наиболее мощных ИИ-систем, в том числе в сфере кибербезопасности и предотвращения их попадания к потенциальным противникам США.

Частичное снятие ограничений стало компромиссом между регуляторами и разработчиком. Этот случай может стать прецедентом для новой модели регулирования генеративного ИИ в США: вместо полного запрета власти готовы предоставлять доступ к передовым моделям ограниченному числу проверенных пользователей.

Anthropic
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