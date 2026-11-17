Арбитражный суд Москвы включил доли в российских компаниях «Порше Руссланд» и «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» в конкурсную массу Volkswagen AG. Это создает возможность продать активы на торгах в рамках процедуры банкротства немецкого концерна в России, сообщает «Коммерсант».

Банкротство Volkswagen началось в сентябре 2025 года по заявлению компании «Камея», которая приобрела долг автоконцерна перед нижегородским заводом НАЗ (ранее ГАЗ). Задолженность в размере 16,9 млрд руб. и €40,05 тыс. возникла после разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Российские структуры Porsche владеют недвижимостью и денежными средствами. В частности, «Порше Руссланд» принадлежит дилерский центр на Ленинградском шоссе в Москве, который сдается в аренду дочерней компании «Порше Центр Москва». После прекращения официальных поставок в 2022 году компания занимается продажей автомобилей с пробегом и сервисным обслуживанием. На конец 2025 года на счетах российских структур Porsche находилось более 700 млн руб.

Если судебное решение вступит в силу, доли оценят и выставят на торги. Юристы, опрошенные изданием, считают, что интерес к покупке могут проявить крупные игроки авторынка или лица, связанные с основным кредитором Volkswagen. При этом для сторонних инвесторов сделка сопряжена с юридическими рисками.

Определение суда еще может быть обжаловано. Вышестоящие инстанции также предстоит оценить правовой подход к включению активов иностранных структур в конкурсную массу материнской компании.

Ранее сообщалось, что девять ушедших автоконцернов продолжают получать выручку в России. Так, BMW, Hyundai и Porsche заработали миллиарды рублей в прошлом году.