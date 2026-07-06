Борьба за ленту: как медиаплатформы борются с потоком нейрослопа

Несколько лет назад главным вызовом для медиа была скорость размещения контента. Но с развитием технологий в «гонке» возникла проблема: ленты стал заполнять быстрый, но однотипный контент низкого качества, который пользователи генерируют с помощью ИИ.

О том, как технологии помогают отличать оригинальный контент от нейрослопа и как контентные платформы возвращают ценность авторского текста, Sostav рассказал управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников.

Как нейрослоп стал вызовом для медиа

Нейрослоп — контент низкого качества, созданный с помощью ИИ. Такие публикации не несут большой смысловой нагрузки, мало отличаются друг от друга, могут содержать ложную информацию.

При этом нейрослоп имеет вирусный потенциал: абсурдность становится культурным феноменом. Пользователи делятся сюрреалистичным «брейнротом», сюжеты и персонажи проникают в коммуникации брендов.

Производство контента с помощью ИИ практически ничего не стоит. Месяц использования нейросетей обходится от восьми до десяти долларов. Потенциальная прибыль превышает эти «затраты» в миллионы раз. Популярный канал Bandar Apna Dost, например, по оценкам платформы Kapwing, мог зарабатывать на нейросетевых роликах порядка 4,25 млн долларов в год.

В исследовании Kapwing проанализировали 15 тыс. популярных каналов по всему миру. Авторы 278 из них создают контент исключительно с помощью нейросетей. На такие каналы подписаны более 221 млн человек, число просмотров составляет порядка 63 млрд, а ежегодный доход авторов платформа оценивает в 117 млн долларов.

Создатели ИИ-контента «паразитируют» на внимании аудитории и вытесняют реальных авторов. Среди рекомендованных видео для новых пользователей, например, более 20% роликов оказалось нейрослопом. Производители «берут количеством»: заполняют платформы миллионами публикаций в надежде, что хотя бы несколько «выстрелят». Эта стратегия работает: алгоритмы подхватывают нейросетевые ролики и продвигают наравне с «человеческими». И это создает проблему для медиа, которые делают ставку на оригинальный контент.

Еще один вызов для медиаиндустрии в том, что нейрослоп часто содержит недостоверную информацию. В случае с развлекательным контентом это не критично, но часто тексты и ролики, созданные ИИ, проникают, например, в новостную повестку.

Недостоверный контент, который сегодня легко изготовить, используют для привлечения внимания и других целей, репутационных или финансовых. В 2024 году, например, по социальным сетям разлетелся снимок с девочкой и щенком, якобы сделанный во время урагана Хелен. Изображение использовали для критики действий властей — до тех пор, пока не было установлено, что оно сгенерировано ИИ.

Как технологии учатся отличать оригинальный контент

Ответом на «бум» нейрослопа стала целая экосистема инструментов, которые помогают площадкам оценивать качество контента и фильтровать нежелательные публикации. А авторам, которые планируют размещение, — выбирать медиа, наиболее подходящие для их задач и «свободные» от творчества нейросетей.

Исследовательская группа SCImago, например, в 2023 году запустила SCImago Media Rankings (SMR) — базу данных и инструмент для глобального ранжирования цифровых медиа. Решение дает глубокую оценку качества и авторитетности ресурсов: показывает, сколько сайтов ссылаются на медиа, анализирует их качество и авторитет доменов.

В России в 2025 году СКАН-Интерфакс представил сервис «Медиалисты». Он помогает компаниям анализировать медиа, оценивать качество и авторитетность и подбирать пулы, подходящие для конкретных коммуникационных задач.

Почему эксклюзивные «человеческие» материалы выгодны площадкам

Современным медиа выгодно размещать качественный контент — материалы с уникальной экспертизой, аналитикой, проверенными фактами. Это помогает удерживать внимание и выстраивать с аудиторией доверительный и надежный контакт.

В краткосрочной перспективе нейрослоп дает быстрый охват за счет количества и дешевизны. Но опросы показывают, что аудитория уже устает от однотипного ИИ-контента и не доверяет ИИ как источнику информации.

По данным «Лаборатории Касперского», россияне не воспринимают нейросети как надежный источник информации. Чат-ботам и ИИ-агрегаторам доверяют лишь 7% респондентов. Аудитория ищет не просто короткие однотипные сообщения, а объяснения и ориентиры. Как отмечает АКОС, растет спрос на экспертный, подробный контент, который помогает понять сложные процессы.

В этой логике эксклюзивные «человеческие» материалы оказываются в приоритете. Важная задача платформ — «отучить» алгоритмы продвигать поверхностный нейрослоп и поддержать оригинальные материалы.

Опыт борьбы с нейрослопом

Многие компании из медиасреды ищут эффективные подходы к борьбе с нейрослопом. Единого универсального сценария пока нет, но игроки тестируют разнообразные решения.

Активные действия принимает Pinterest. На платформе действует система маркировки изображений и роликов, сгенерированных ИИ. А весной 2026 года площадка добавила возможность ограничить показ такого контента в ленте. Теперь пользователи могут выбирать, в каких категориях не хотят видеть публикации с маркировкой.

Радикальнее к вопросу борьбы с нейрослопом подошел сервис Bandcamp. Площадка ввела политику нулевой терпимости к ИИ-генерациям и объявила, что все треки, полностью или частично созданные с помощью ИИ, запрещены к публикации. В случае обнаружения такого контента его немедленно удалят.

При этом очевидно: медиа и авторы будут использовать ИИ-инструменты в работе — это неизбежный этап развития индустрии. Задача платформ — дать им технологическую базу, которая поможет не скатиться в нейрослоп. В России также применяются технологии осознанного использования ИИ. Например, в июне 2026 года «Дзен» анонсировал постепенный переход на новую ИИ-архитектуру, которая будет анализировать смысл и контекст публикаций. Она определяет, где появилось первичное сообщение, кто добавил новые факты, а кто просто пересказал чужое. Решение рассчитано на учет смысла, свежести, доверия к источнику в работе рекомендательных алгоритмов.

Примечательно, что ограничение распространения ИИ-контента обсуждается в России и на уровне регулятора. В марте 2026 года Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании ИИ. Документ содержал требование маркировки всего созданного с помощью нейросетей аудио- и видеоконтента. Эксперты признают важность вопроса контроля за нейросетевыми публикациями и ищут оптимальные пути.

Будущее контента

В долгосрочной перспективе победит контент «с характером». ИИ может быть эффективным инструментом усиления сообщений, но если на входе технология получает белый шум, на выходе она не может предложить ничего, кроме белого шума.

«Кликабельность» таких материалов в краткосрочной перспективе оборачивается убытками в будущем. Поэтому важной задачей для медиаиндустрии остается создание и совершенствование инструментов, которые помогают выявлять и ограничивать контент низкого качества. И вместо бессмысленного творчества ИИ поддерживать оригинальных и интересных аудитории авторов.