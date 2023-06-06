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18+
06.06.2023 в 11:30

Александр Абрамов стал директором отдела анализа бизнеса в Group4Media

Он будет создавать продукты, которые должны усилить влияние рекламы на бизнес клиентов

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Александр Абрамов назначен на должность директора отдела анализа бизнеса (Business and Data Science Director) в Group4Media.

Он займётся разработкой продуктов, которые усилят влияние рекламы на результат бизнеса клиентов группы. До сентября 2022 года Абрамов руководил практикой «Эффективность маркетинга» в исследовательской компании Nielsen в регионе Россия и Восточная Европа.

Его профессиональный путь в рекламе, маркетинге и исследованиях начался в 2005 году — Абрамов работал в ООН над прогнозированием продовольственных рынков, отвечал в медиаагентстве Mindshare за медиастратегии на данных бизнеса и руководил медиабизнесом Nielsen в России.

Компания GroupM ушла с российского рынка в 2022 году, а российские активы были переданы местному менеджменту. В России GroupM была переименована в Group4Media.

Биллинг альянса MGCom и Group4Media составил 14,2 млрд руб., они занимают в «Рейтинге медиаагентств 2023» восьмое место по объёму закупок.

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