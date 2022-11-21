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21.11.2022 в 17:05

Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Акциз в семь рублей за литр сахаросодержащих напитков начнут собирать с июля 2023 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении акциза в размере 7 руб. за литр на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года. Документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

Сахаросодержащими напитками признаются безалкогольные напитки, изготовленные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 грамм на 100 мл напитка.

В перечень также вошли напитки на спиртосодержащем сырье с объёмной долей этилового спирта не более 1,2%. Кроме того, к подакцизным товарам относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объёмной долей этилового спирта не более 0,5%.

Прошедшие госрегистрацию и включённые в единый реестр специализированной пищевой продукции напитки подпадать под акциз не будут, как и напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

16 ноября Совет Федерации одобрил закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки.

В октябре компания «Черноголовка», производящая газированные напитки, заявила о временной остановке инвестиций в новые производительные мощности в связи с законопроектом о признании сладких напитков подакцизным товаром и экономической неопределённостью. Инвестпрограмму на следующий год решили сократить на 5 млрд руб., что приведёт к заморозке 1 тыс. новых рабочих мест.

Владимир Путин акциз на сладкие напитки
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