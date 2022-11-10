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10.11.2022 в 14:27

Власти одобрили введение акциза на сладкие напитки

Госдума приняла проект об акцизе в семь рублей за литр на сахаросодержащие напитки с лета 2023 года

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о поправках в Налоговый кодекс, предполагающих введение акциза в семь рублей за литр на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

Изначально планировалось, что акциз будет взиматься с 1 января 2023 года, однако в дальнейшем профильный комитет перенёс сроки на полгода вперед.

Помимо этого, из-под действия акциза вывели некоторые категории продуктов. Налог не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Парламентарии уточнили состав подслащающих веществ: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мёд.

Согласно документами не будут признавать сахаросодержащими напитками:

  • специализированную пищевую продукцию, прошедшую государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза;
  • обогащённую пищевую продукцию, за исключением тонизирующих напитков;
  • алкогольную продукцию крепостью более 0,5%;
  • виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло;
  • плодовые сброженные материалы;
  • квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно;
  • соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и/или напитки на растительной основе, произведённые из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков.

Нулевой акциз на безалкогольное пиво (крепостью до 0,5%) будет сохранён при условии, что напиток не содержит в составе сахаросодержащих элементов, а количество углеводов в 100 мл не превышает пяти граммов.

Накануне Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, выводящие ряд продуктов из-под действия планируемого к введению акциза на сладкие напитки, и перенёс дату начала взимания акциза.

Госдума РФ акциз на сладкие напитки
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