Власти планируют перенести введение акциза на сладкие напитки с января на июль 2023 года

Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, выводящие ряд продуктов из-под действия планируемого к введению акциза на сладкие напитки. Кроме того, начало взимания акциза переносят на полгода — с 1 января на 1 июля 2023 года, следует из документации, размещённой в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно вносимым ко второму чтению поправкам, новации коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взимается с напитков, изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Также уточняется состав подслащающих веществ: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мёд.

Предлагается не признавать сахаросодержащими напитками:

специализированную пищевую продукцию, прошедшую государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащённую пищевую продукцию, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода;

алкогольную продукцию крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно;

соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и/или напитки на растительной основе, произведённые из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Кроме этого, предлагается внести изменение в правила взимания акциза на безалкогольное пиво крепостью до 0,5%. С 1 января 2022 года ставка акциза на этот продукт нулевая. Также уточняется, что она будет нулевой, если пиво не содержит в качестве компонента сахаросодержащие элементы. При этом количество углеводов в пищевой ценности такого пива не должно превышать 5 г на 100 мл напитка.

Соответствующие поправки предложены ко второму чтению законопроекта о налоговых новациях, призванных повысить наполняемость бюджета. Документ был внесён в парламент вместе с «бюджетным пакетом» в конце сентября. 18 октября его одобрили в первом чтении. 10 ноября Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении.

В рамках первого чтения указывалось, что акциз на сахаросодержащие напитки устанавливается в размере 7 руб. за 1 литр. Тогда же отмечалось, что сахаросодержащими напитками признаются безалкогольные напитки, изготовленные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл напитка.