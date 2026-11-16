ПВЗ не станут облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам исключил из бюджетообразующего законопроекта о поправках в Налоговый кодекс норму о налоге на имущество по кадастровой стоимости для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет ТАСС.

Комитет обсудил с бизнесом введение налога на ПВЗ и пришел к выводу, что это привело бы к росту налоговой нагрузки, повышению рисков, удорожанию товаров, невозможности обеспечить доставку заказов в малодоступных или труднодоступных регионах.

Поправки в Налоговый кодекс были внесены в Госдуму правительством в конце сентября. Предлагалось включить пункты выдачи заказов в список объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости.

Согласно российскому законодательству, здание признают торговым центром, а помещение облагают налогом по кадастровой стоимости, если под соответствующие цели отведено или фактически используется не меньше 20% площади. В случае принятия законопроекта в эти 20% засчитывали бы и площадь ПВЗ.

Владельцы пунктов выдачи заказов в конце октября попросили не облагать их помещения налогом по кадастровой стоимости и предложили сохранить расчет налога на имущество исходя из среднегодовой стоимости недвижимости.