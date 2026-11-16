Акционеры подали иск против американского производителя чипов Intel, обвинив его в обмане. По их утверждению, Intel скрывала последствия длительного спада продаж персональных компьютеров (ПК), что привело к падению стоимости акций компании почти на 29% за один день. Об этом пишет Reuters.

Коллективный иск был подан в пятницу в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния). Акционеры во главе с пенсионным фондом из штата Мичиган заявили, что Intel слишком долго не раскрывала информацию о том, как снижение продаж ПК и избыток товарных запасов скажутся на выручке компании.

По мнению акционеров, проблемы Intel, связанные с продажами ПК и избыточными запасами продукции, перевешивают такие позитивные факторы, как строительство центров обработки данных и другие преимущества, возникшие на фоне бума в сфере искусственного интеллекта.

Акционеры также заявили, что у Intel были мотив и возможность для совершения мошеннических действий: в середине августа — в разгар «катастрофического» для компании третьего квартала — она привлекла капитал, продав акции на $23 млрд по цене $95 за штуку. Эта продажа была осуществлена ​​в период, когда Intel стремилась развивать направление контрактного производства чипов.

30 октября акции Intel упали на 28,6%, в результате чего рыночная стоимость компании сократилась примерно на $140 млрд. Это произошло на следующий день после того, как Intel представила прогнозы, согласно которым выручка и прибыль в четвертом квартале окажутся ниже ожиданий, а спад продаж персональных компьютеров затянется.

Иск, поданный в пятницу, предполагает взыскание ущерба в неопределенном размере в пользу акционеров Intel, владевших бумагами в период с 23 июля 2026 года по 29 октября 2026 года. В качестве ответчиков также привлечены гендиректор Intel Лип-Бу Тан и финансовый директор компании Дэвид Зинснер.

Ранее сообщалось, что Intel готовит новую волну увольнений в подразделении дата-центров. За два года компания уже сократила около 40 тыс. сотрудников.