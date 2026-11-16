Domino’s откажется от постоянных скидок

Сеть пиццерий Domino’s пересмотрит подход к продвижению и откажется от постоянного потока краткосрочных скидок. Компания намерена сократить число специальных предложений и сосредоточиться на долгосрочных маркетинговых кампаниях, которые формируют устойчивый спрос. Об изменениях объявил новый генеральный директор сети Эндрю Грегори на ежегодном собрании акционеров, сообщает AdNews.

По словам руководителя, постоянные акции дают кратковременный рост продаж, но могут ослаблять бренд и создавать дополнительные сложности для бизнеса. Например, за четыре месяца покупатели Domino’s в Австралии использовали почти 1,5 тыс. разных купонов и ваучеров. Однако потребителям стало сложнее разобраться в предложениях, а компании — находить способ объяснить им реальную выгоду. Избыточное количество акций также усложняет работу цепочки поставок и франчайзи: магазинам приходится постоянно адаптироваться к новым условиям, а маркетинговым командам — менять планы продвижения.

Поэтому Domino’s намерена запускать меньше специальных предложений, предварительно проверять их эффективность и оценивать, приносят ли они пользу бизнесу после окончания рекламного периода. В качестве примера Грегори привел Японию, где сеть сократила количество акций. По его словам, после этого покупатели стали быстрее оформлять заказы, чаще возвращаться и выше оценивать свой опыт взаимодействия с брендом.

Новая стратегия пока касается Австралии и Новой Зеландии. На эти рынки приходится 35% продаж группы Domino’s и более половины ее базовой прибыли.

Ранее суд в Москве отклонил иск покупателя, требовавшего бесплатную пиццу в течение 100 лет за выполненное условие промоакции. В 2018 году молодой человек сделал татуировку с логотипом компании в рамках кампании «Доминос навсегда» и получал промокоды на пиццу до конца 2022 года.