АКАР Урал исследует стоимость креативных услуг в регионах России

Уральское представительство АКАР объявляет о запуске исследования стоимости креативных услуг в регионах России. Цель проекта — получить объективный срез данных о рыночной стоимости базовых креативных услуг рекламных агентств в разных субъектах РФ. Исследование с фокусом на изучение регионального рынка будет проведено впервые.

В основу регионального проекта легло исследование стоимости креативных услуг рекламных агентств, ежегодно проводимое комитетом Креативных агентств АКАР. Анкета и методология федерального исследования были адаптированы с учетом специфики локальных агентств.

Перечень креативных услуг в рамках регионального исследования включает оценку стоимости разработки:

стратегических продуктов — создание коммуникационной стратегии и разработку позиционирования бренда;

креативных продуктов — создание креативной концепции рекламной кампании с адаптацией на 1,2 или 3 формата, а также среднюю стоимость участия в креативном тендере;

брендинговых продуктов — разработку нейминга, логотипа, фирменного стиля, дизайна упаковки и т. д.

Василий Рубан, председатель рабочей группы исследования стоимости креативных услуг в регионах РФ, директор рекламного агентства «Штольцман и Кац»: Польза этого исследования заключается в формировании понимания ландшафта региональных рынков. Ни для кого не секрет, что за пределами Москвы цены и набор опций внутри каждой услуги сильно отличаются, что вызвано как экономическими причинами, так и степенью развитости того или иного региона. В исследовании мы уточнили набор креативных услуг и ценовые вилки, облегчив заказчику выбор подрядчика и понимание состава коммерческих предложений. Агентства же смогут оценить конъюнктуру рынка и сравнить себя с конкурентным окружением, а также получат возможность на обоснование своих цен перед клиентами на базе представленной нами картины мира.

Исследование стоимости креативных услуг в регионах РФ будет проведено методом электронного анкетирования. Стать его участником может любое региональное рекламного агентство, оказывающее креативные услуги. Для этого необходимо заполнить анкету. Сбор данных продлится до 31 мая.

Информация о стоимости услуг от агентств не подлежит разглашению и будет доступна только Исследовательскому центру АКАР.