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15.04.2022 в 11:00

АКАР Урал исследует стоимость креативных услуг в регионах России

Данные позволят определить среднюю стоимость креативных услуг и сделать выборку по отдельным городам РФ

Уральское представительство АКАР объявляет о запуске исследования стоимости креативных услуг в регионах России. Цель проекта — получить объективный срез данных о рыночной стоимости базовых креативных услуг рекламных агентств в разных субъектах РФ. Исследование с фокусом на изучение регионального рынка будет проведено впервые.

В основу регионального проекта легло исследование стоимости креативных услуг рекламных агентств, ежегодно проводимое комитетом Креативных агентств АКАР. Анкета и методология федерального исследования были адаптированы с учетом специфики локальных агентств.

Перечень креативных услуг в рамках регионального исследования включает оценку стоимости разработки:

  • стратегических продуктов — создание коммуникационной стратегии и разработку позиционирования бренда;
  • креативных продуктов — создание креативной концепции рекламной кампании с адаптацией на 1,2 или 3 формата, а также среднюю стоимость участия в креативном тендере;
  • брендинговых продуктов — разработку нейминга, логотипа, фирменного стиля, дизайна упаковки и т. д.

Василий Рубан, председатель рабочей группы исследования стоимости креативных услуг в регионах РФ, директор рекламного агентства «Штольцман и Кац»:

Польза этого исследования заключается в формировании понимания ландшафта региональных рынков. Ни для кого не секрет, что за пределами Москвы цены и набор опций внутри каждой услуги сильно отличаются, что вызвано как экономическими причинами, так и степенью развитости того или иного региона.

В исследовании мы уточнили набор креативных услуг и ценовые вилки, облегчив заказчику выбор подрядчика и понимание состава коммерческих предложений. Агентства же смогут оценить конъюнктуру рынка и сравнить себя с конкурентным окружением, а также получат возможность на обоснование своих цен перед клиентами на базе представленной нами картины мира.

Исследование стоимости креативных услуг в регионах РФ будет проведено методом электронного анкетирования. Стать его участником может любое региональное рекламного агентство, оказывающее креативные услуги. Для этого необходимо заполнить анкету. Сбор данных продлится до 31 мая.

Информация о стоимости услуг от агентств не подлежит разглашению и будет доступна только Исследовательскому центру АКАР.

Сергей Балакирев, руководитель Комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, член Совета гильдии маркетологов:

Комитет по исследованиям АКАР Урал вплотную занялся фундаментальным изучением и описанием именно регионального рынка рекламы. Первым шагом стало создание реестра-экосистемы агентств, а в 2022-м году — составление Рейтинга рекламных агентств УрФО. Закономерным продолжением этой работы стали проекты по исследованию отдельных направлений деятельности локальных агентств — исследование стоимости креативных услуг в регионах, а также исследование заработных плат.

Эти продукты позволят уже в 2022-м году получить базовую информацию для формализации отрасли, а также для понимания состояния рекламного рынка в регионах и перспектив его развития.

Партнёрский материал
АКАР Урал
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