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25.03.2020 в 13:55

АКАР: рейтинги агентств сохранятся

Ассоциация будет следить за потребностями индустрии и своевременно реагировать на все изменения

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Ассоциация коммуникационных агентств России приняла решение сохранить рейтинги креативности и эффективности агентств как важнейшие механизмы развития рекламной индустрии. Ранее стало известно об инициативе некоторых представителей рынка о пересмотре методологии подсчета рейтингов или об их отмене в 2020 году.

Рекламный рынок сейчас переживает непростые времена из-за пандемии и экономического кризиса. Некоторые игроки рынка смущены и задаются вопросом, будут ли жить индустриальные рейтинги?

По мнению АКАР, рейтинги — это не только важнейший показатель успешной деятельности рекламных агентств, но и отличный инструмент для привлечения клиентов и создания положительного имиджа, а также один из индикаторов конкурентоспособности компаний. В связи с важностью этого продукта Ассоциация продолжит подсчеты индустриальных рейтингов.

Однако сложившаяся ситуация требует от участников сферы гибкости и внимательности к изменениям, поэтому АКАР будет продолжать тщательно следить за потребностями индустрии, своевременно реагировать на все изменения и принимать меры, основываясь на положительных или отрицательных изменениях.

Напомним, что в связи с коронавирусом и экономическим кризисом многие рекламные агентства поставили под сомнение свое участие в фестивалях этого года, а значит рейтинги, даже если они и будут посчитаны, могут быть не в полной мере содержательны. А если хотя бы один фестиваль из списка будет отложен на 2021 год, для составления рейтингов может не хватить фактуры. Подробные рассуждения представителей рекламного рынка можно почитать здесь.

АКАР Рейтинг
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