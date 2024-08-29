Объемы рекламного рынка за первое полугодие 2024-го достиг 400 млрд рублей

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития российского рекламного рынка за первое полугодие 2024 года. Эксперты отметили продолжающееся динамичное развитие — суммарный объем рынка превысил 400 млрд руб., сохранив крайне высокую динамику в 28%. Данные есть у Sostav.

Совсем небольшая разница в оценках

Российский рекламный рынок второй год подряд демонстрирует стабильно-высокий рост. Все основные сегменты показали положительную двузначную динамику, причем к достаточно высоким показателям очень успешного 2023 года, посчитали эксперты АКАР.

Близкие оценки к цифрам АКАР зафиксировали в OMD OM Group , АДВ , ГК «Родная Речь», MEDIA DIRECTION GROUP, Group4Media и OKKAM .

Камиль Хаджиахметов, директор по аудиту и аналитике группы АДВ: По сегменту видео наблюдаем полное совпадение, по остальным же медиа есть совсем небольшая разница в оценках.

Андрей Скородумов, руководитель департамента контроля и результативности медиазакупок OMD OM Group: Наши оценки в рамках сегментов видео, аудио и издательского бизнеса максимально близки к оценке экспертов. ООН и интернет-сервисы показывают опережающую динамику, хотя темпы роста и начинают замедляться.

Дарья Куркина, главный операционный директор OKKAM : Мы смотрим на рынок в разрезе классических сегментов, более глубоко мониторим динамику инвестиций в брендформанс/перформанс и анализируем изменения в инвестициях крупного бизнеса и рекламодателей МСБ кластера. Если группировать наши данные по классической методологии, отличающейся от новых принципов АКАР, то цифры будут близки. Сравниваем первое полугодие 2024-го с первым полугодием 2023-го: ТВ +32%;

ООН +43%;

интернет (все сегменты) + 32%;

радио +34%;

пресса +4%;

тотал +33%.

Михаила Елисейкина, директора по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media: По нашей оценке, инвестиции в сегмент «Видео» в первом полугодии 2024 года составили 130−131 млрд руб., в «ООН» — 42−43 млрд руб., в «Аудио» — 11 млрд руб. Расхождения в части «Диджитал» и «Прессы»/Издательского бизнеса объясняются различиями в методологии и составе изучаемых объектов.

В ГК «Родная речь» наблюдают замедление роста рынка от квартала к кварталу, что во многом обусловлено эффектом более низкой базы в первые месяцы прошлого года, а также дефицитом инвентаря как на ТВ, так и в диджитал, рассказала Мария Петрова, директор по исследованиям. За первый квартал темпы роста составляли 32%, сейчас же — 28%, дополняет Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group.

Другие показатели получили в NMi Group. Объем рекламного рынка за первое полугодие составил более 580 млрд руб., что почти на 180 млрд руб. больше представленной АКАР цифры, рассказал Дмитрий Виноградов, медиа баинг-директор группы. В компании придерживаются классической оценки в расчетах по видам медиа.

Дмитрий Виноградов, медиа баинг-директор NMi Group: В офлайн-сегменте по итогам первого полугодия результаты следующие: ТВ: 106,8 млрд (+22%);

OOH: 38,6 млрд (+34%);

аудио: 9,1 (+19%);

пресса: 1,7 (+3%); В оценках диджитал-сегмента мы имеем серьезные разночтения с АКАР почти в два раза. Оценка NMi Group составляет 431 млрд руб. и рост 35%, что гораздо ближе к данным АРИР.

Экономика, медиаинфляция и топ-25

Рост по сегментам обусловлен общим ростом экономики, комментирует Камиль Хаджиахметов. В первом полугодии 2024 года она достигла уровня 4,6%, дополняет Андрей Скородумов. Значительно растет потребительский спрос и объемы розничной торговли. Но в большой степени рост обусловлен медиаинфляцией, объясняет Денис Максимов, также можно отметить растущий бизнес клиентов с бюджетом среднего уровня.

В Оккам видят рост прежде всего в сегменте крупнейших рекламодателей, рассказала Дарья Куркина. Топ-25 игроков увеличили свои инвестиции на 60% в общей сложности, нарастив свою долю в общем объеме рынка с 42% до 48%. Ряд крупнейших игроков — «Сбер» (первое место в рейтинге крупнейших рекламодателей Sostav, его бюджеты в 2023-м по сравнению с 2022 годом выросли с 22,72 млрд руб. до 35, 53 млрд руб.) «Авито», Ozon — увеличили инвестиции кратно по сравнению с первым полугодием 2023. Динамика остальных ТОП-игроков также положительная (+30%+60%) за единичными исключениями, отмечает эксперт.

Прогнозы на конец года

Второе полугодие 2024 года покажет высокие результаты, так как осень традиционно является дорогим сезоном, уверен Дмитрий Виноградов. По итогам всего года рынок может вырасти на 30% и достичь 1,3 трлн руб. Самая большая доля придется на диджитал — объем только этого сегмента составит около 1 трлн руб. По прогнозу ГК «Родная Речь», такую же динамику наблюдают в ГК «Родная Речь»: с учетом ретейл-медиа рынок увеличится на 30−40%, рассказала Мария Петрова.

В Media Direction придерживаются другой точки зрения. К концу года общая цифра скорректируется в сторону уменьшения, так как дадут о себе знать охлаждение потребительского рынка из-за инфляции и повышения процентных ставок по кредитам для потребителей и предприятий, считает Денис Максимов.

Регионы не отстают

Региональный рекламный рынок также стабильно находится в положительной зоне. По итогам полугодия он вырос на 17%. Объем (без учета московского рынка) в средствах распространения рекламы по пяти сегментам (видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы) превысил 58 млрд руб. При этом суммарные объемы рекламных бюджетов на 15 крупнейших региональных рынках (без учета Москвы), каждый из которых за первые два квартала 2024 года оказался более 1 млрд руб., увеличились на 24% год к году.

Ранее АКАР подвела итоги развития российского рекламного рынка за первый квартал 2024 года. Эксперты отметили продолжающееся динамичное развитие — объем индустрии достиг уровня почти в 190 млрд руб., показав при этом очень высокую, рекордную динамику роста в 32%.