Агентство «Зорка» представляет инструменты для повышения эффективности рекламных кампаний

Рынок рекламы меняется быстрее, чем когда-либо, и те, кто успевают адаптироваться, выигрывают. Мы создали инструменты, которые помогают работать быстрее, точнее и эффективнее. Знакомьтесь с тремя новыми продуктами от агентства «Зорка»: Zorka.Banners, Zorka.Predictive и Zorka.Traffic.

Креатив — сердце каждой рекламной кампании. Но слишком часто мы полагаемся на интуицию, когда оформляем идею в рекламный материал. Порой это может занимать много времени и не всегда приводит к нужному результату. С Zorka.Banners процесс становится проще и точнее.

Платформа анализирует тысячи работающих баннеров и видео, разбирает их на детали — цвета, тексты, персонажи, композицию — и на основе данных подсказывает, какие решения сработают именно в вашем гео, формате и для вашей аудитории. При этом Zorka.Banners работает только с проверенными источниками трафика: Unity, Moloco и Applovin, а интеграции с MMP — AppsFlyer, Singular и Adjust — позволяют получать точные данные для анализа и оптимизации.

Такой подход не только экономит время, но и помогает повысить эффективность: обновленные креативы увеличивают ROI в 3 раза.

Когда креативы работают важно не терять аудиторию. Zorka.Predictive помогает лучше понять платящих пользователей и сделать закупку трафика эффективнее. Платформа помогает предсказать, как поведут себя пользователи, и понять, какие из них в долгосрочной перспективе принесут больше прибыли.

Мы используем несколько моделей машинного обучения и аналитику, чтобы строить точные прогнозы по LTV, ROAS, CPA и другим ключевым метрикам. Это значит меньше интуиции, больше уверенности в каждом решении. Интеграция простая: API подключается к вашей системе за пару часов, а результат виден уже по первым запускам.

Параллельно с оптимизацией креативов и предиктивным моделированием, у нас появился эксклюзивный источник трафика. Zorka.Traffic — это наш собственный источник трафика, который помогает привлекать и ретаргетировать пользователей с максимальной точностью и контролем. Мы тестируем гипотезы и управляем кампаниями, чтобы трафик рекламодателя был качественным и результативным, без лишних шагов и рисков.

Мы используем модели машинного обучения и анализ данных, чтобы находить именно ту аудиторию, которая приносит результат. Это помогает оптимизировать бюджет и повышает эффективность рекламных кампаний. Например, мы можем интегрировать вашу кампанию с SSP и OEM для достижения перформанс-метрик и расширения охвата, обеспечивая при этом защиту от фрода и гарантируя высокое качество трафика.

Об агентстве:

«Зорка» — агентство инфлюенс- и перформанс-маркетинга. Мы повышаем показатели LTV и ROI, предлагая умные и креативные подходы в соответствии с вашими целями, KPI и стратегическим планом.

Контакты: [email protected]

Презентации продуктов: Zorka.Banners, Zorka.Predictive, Zorka.Traffic