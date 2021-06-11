Агентство Nimax разработало бренд производителя кухонь Heime

Когда компания Heime задумалась о масштабном проекте запуска компании с собственным производством кухонь в пригороде Санкт-Петербурга, за разработкой нового бренда она обратилась в агентство Nimax. Оно помогло Heime провести исследование рынка кухонь, подтвердить и скорректировать гипотезу позиционирования бренда, придумать ему название, разработать айдентику и запустить сайт. Об всех этап проекта Nimax рассказало Sostav.

Позиционирование

Специалисты Nimax провели исследование, по итогам которого выделили два главных принципа для позиционирования нового бренда:

Кухня для вашего дома и вашего образа жизни

Как не бывает двух одинаковых людей, так не бывает и двух одинаковых кухонь: идеальный вариант у каждого свой. Компания Heime помогает адаптировать образ кухни мечты к пространству дома и образу жизни его владельцев.

Красивая кухня ≠ функциональная кухня

Heime знает, как правильно построить рабочую зону, разграничить пространство, выжать максимум из небольшой площади, оптимально организовать пространство нестандартной формы. Кухня должна быть не только красивой, но и функциональной.

Название

Название бренда команда агентства придумала исходя из позиционирования и трех пожеланий клиента:

название должно быть на латинице;

без привязки к кухонной тематике;

со свободным доменом в зоне .ru.

Для Nimax самым беспощадным фильтром отбора вариантов стал свободный домен в зоне .ru. Из пяти финальных вариантов победителем стало название Heime, от норвежского heime — дóма.

Цвет и логотип

Чтобы дистанцироваться от конкурентов, фирменным цветом бренда выбрали мягкий фисташковый: уютный и теплый как букет сухоцветов, напитанный лучами норвежского солнца.

Также специалисты агентства сразу предложили варианты развития логотипа для суббрендов компании.

Айдентика

Идея адаптации кухни мечты к пространству дома и образу жизни развивается в айдентике. Дизайн-система поддерживается натуральными материалами и природными цветами окружающей среды.

Базовый дуализм дизайн-системы можно развивать для получения более сложных конструкций и сочетаний материалов.

Сайт

На главной странице сайта рассказывается самое важное: в Heime сделают кухню вашей мечты, а уровень производства и опыт основателей компании обеспечат ее доступность, качество и долговечность.

К запуску проекта компания Heime реализовала для друзей и знакомых первые 30 кухонь, доступные в каталоге.

Подробные фильтры, популярные теги и подборки помогают быстро сориентироваться и отфильтровать интересные проекты.

На детальной странице кухни можно заглянуть в каждый шкафчик, открыть каждую дверцу, оценить вид из-за стола, от окна или от двери, познакомиться с героями кухни, а также посмотреть другие цветовые решения, материалы и конфигурации.

В разделе «Как мы работаем» подробно раскрыт процесс работы над кухней: от знакомства с клиентом и его домом — до производства, сборки и установки.

Кухни, материалы, цвета и комплектующие, которые клиенты добавят в избранное, — отправляются менеджеру Heime вместе с заявкой.

Состав творческой группы агентства Nimax :

Павел Конюков — арт-директор

Платон Культин, Сеня Сеницина — продюсеры

Ольга Якушенко — стратег

Алла Лифановская — аккаунт-менеджер

Павел Конюков, Анастасия Базыльникова — дизайнеры

Денис Сычев, Алена Ильина — веб-дизайнер

Игорь Сероухов — бэкенд-разработчик

Дмитрий Гулькин, Влад Васильев и Руслан Дзюбанов — фронтенд-разработчики

Алена Потегова — тестировщик

Артем Альтигин, Георгий Подковыров — менеджеры проектов «Лиги А»