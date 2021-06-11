Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.06.2021 в 16:45

Агентство Nimax разработало бренд производителя кухонь Heime

В основе айдентики — натуральные материалы и природные цвета окружающей среды

Когда компания Heime задумалась о масштабном проекте запуска компании с собственным производством кухонь в пригороде Санкт-Петербурга, за разработкой нового бренда она обратилась в агентство Nimax. Оно помогло Heime провести исследование рынка кухонь, подтвердить и скорректировать гипотезу позиционирования бренда, придумать ему название, разработать айдентику и запустить сайт. Об всех этап проекта Nimax рассказало Sostav.

Позиционирование

Специалисты Nimax провели исследование, по итогам которого выделили два главных принципа для позиционирования нового бренда:

  • Кухня для вашего дома и вашего образа жизни

Как не бывает двух одинаковых людей, так не бывает и двух одинаковых кухонь: идеальный вариант у каждого свой. Компания Heime помогает адаптировать образ кухни мечты к пространству дома и образу жизни его владельцев.

  • Красивая кухня ≠ функциональная кухня

Heime знает, как правильно построить рабочую зону, разграничить пространство, выжать максимум из небольшой площади, оптимально организовать пространство нестандартной формы. Кухня должна быть не только красивой, но и функциональной.

Название

Название бренда команда агентства придумала исходя из позиционирования и трех пожеланий клиента:

  • название должно быть на латинице;
  • без привязки к кухонной тематике;
  • со свободным доменом в зоне .ru.

Для Nimax самым беспощадным фильтром отбора вариантов стал свободный домен в зоне .ru. Из пяти финальных вариантов победителем стало название Heime, от норвежского heime — дóма.

Цвет и логотип

Чтобы дистанцироваться от конкурентов, фирменным цветом бренда выбрали мягкий фисташковый: уютный и теплый как букет сухоцветов, напитанный лучами норвежского солнца.

Также специалисты агентства сразу предложили варианты развития логотипа для суббрендов компании.

Айдентика

Идея адаптации кухни мечты к пространству дома и образу жизни развивается в айдентике. Дизайн-система поддерживается натуральными материалами и природными цветами окружающей среды.

Базовый дуализм дизайн-системы можно развивать для получения более сложных конструкций и сочетаний материалов.

Сайт

На главной странице сайта рассказывается самое важное: в Heime сделают кухню вашей мечты, а уровень производства и опыт основателей компании обеспечат ее доступность, качество и долговечность.

К запуску проекта компания Heime реализовала для друзей и знакомых первые 30 кухонь, доступные в каталоге.

Подробные фильтры, популярные теги и подборки помогают быстро сориентироваться и отфильтровать интересные проекты.

На детальной странице кухни можно заглянуть в каждый шкафчик, открыть каждую дверцу, оценить вид из-за стола, от окна или от двери, познакомиться с героями кухни, а также посмотреть другие цветовые решения, материалы и конфигурации.

В разделе «Как мы работаем» подробно раскрыт процесс работы над кухней: от знакомства с клиентом и его домом — до производства, сборки и установки.

Кухни, материалы, цвета и комплектующие, которые клиенты добавят в избранное, — отправляются менеджеру Heime вместе с заявкой.

Состав творческой группы агентства Nimax :

Павел Конюков — арт-директор
Платон Культин, Сеня Сеницина — продюсеры
Ольга Якушенко — стратег
Алла Лифановская — аккаунт-менеджер
Павел Конюков, Анастасия Базыльникова — дизайнеры
Денис Сычев, Алена Ильина — веб-дизайнер
Игорь Сероухов — бэкенд-разработчик
Дмитрий Гулькин, Влад Васильев и Руслан Дзюбанов — фронтенд-разработчики
Алена Потегова — тестировщик
Артем Альтигин, Георгий Подковыров — менеджеры проектов «Лиги А»

Nimax Heime
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.