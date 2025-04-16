Агент по недвижимости назван самой доходной профессией в России

Перечислены самые доходные профессии в России. На первом месте в списке агент по недвижимости со средней зарплатой 178,2 тыс. руб. На второй строчке — фронтенд-разработчик (153,8 тыс. руб.), на третьей — руководитель проектов (145,9 тыс. руб.). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование платформы Dream Job.

Средняя зарплата по России составляет 64,5 тыс. руб. В Москве показатель на треть больше. Также зарплаты выше среднего уровня по стране в Нижневартовске (83,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (78,3 тыс. руб.) и Хабаровске (74,3 тыс. руб.). Кроме того, в топ городов попали Казань (70,8 тыс. руб.), Екатеринбург (69,5 тыс. руб.), Сургут (68,9 тыс. руб.) и Новосибирск (68,2 тыс. руб.).

В Москве больше всего зарабатывают брокеры (297,7 тыс. руб.), владельцы продукта (296,6 тыс. руб.) и гендиректора (281 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты у агентов по недвижимости (187,5 тыс. руб.), руководителей проектов (139,1 тыс. руб.) и фронтенд-разработчиков (137,2 тыс. руб.).

Ранее Sostav рассказал, кто зарабатывает больше всех среди фрилансеров. Наиболее высокие доходы у технических директоров, аналитиков данных, бэкенд-разработчиков и видеомейкеров.