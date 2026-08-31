Как препати «Пикника Афиши» и DIDENOK TEAM усилила интерес к фестивалю

За три дня до «Пикника Афиши» на террасе ресторана Rizz прошла препати на более 500 гостей. Каждый год интерес аудитории к одному из главных летних фестивалей нужно актуализировать: напоминать о дате, создавать ощущение предвкушения и расширять аудиторию за счет тех, кто еще находится в стадии выбора культурного досуга. Для этого команды DIDENOK TEAM и «Пикника Афиши» рассказали Sostav, как объединили усилия: организовали закрытую вечеринку, позвали друзей — инфлюенсеров, бренды, СМИ, партнеров — и запустили волну интереса до старта основного события.

Цель

Создать инфоповод, который усилит медийное звучание основного фестиваля и обеспечит органические публикации в соцсетях инфлюенсеров и артистов.

KPI (key performance indicators):

количество гостей мероприятия — не менее 300 человек;

охват аудитории приглашенных блогеров и СМИ — не менее 10 млн.

Выбор формата

Летом за внимание аудитории приходится всерьез конкурировать — в теплый сезон городских ивентов особенно много, и одного объявления о дате недостаточно. Лучше всего привлекают внимание к событию блогеры, но чтобы собрать хотя бы 10−20 публикаций через прямые интеграции, нужен ощутимый бюджет — и чем больше охват, тем выше расходы.

Препати решает эту задачу иначе: на одной площадке разом собираются десятки селебрити и СМИ, и каждый публикует контент сам. Такой формат стал основой кампании и сработал сразу на нескольких уровнях: напоминал аудитории о фестивале, повышал узнаваемость и конвертировался в продажи билетов.

Реализация

Препати накануне московского «Пикника Афиши» прошла 17 июня 2026 года в столичном ресторане Rizz за три дня до старта фестиваля. В оформлении пространства обыграли эстетику луна-парка — новую концепцию фестиваля, создав единый узнаваемый визуальный код «Пикника Афиши».

За гест-менеджмент отвечало коммуникационное агентство DIDENOK TEAM. Среди гостей вечера — Даниэль Вегас, Катя Адушкина, Даня Крастер, Платон Горохов, Катя Позова, Ваша Маруся, Кирилл Бельский, Катя Тюрина, Дмитрий и Оксана Яшанькины, Артем Муратов и другие.

Программа вечера включала:

Паблик-ток «Охота на представителей городских типажей», модераторами которого выступили редактор «Афиши Daily» и автор телеграм-канала «Субкультура Шура» Шура Богачева и шеф-редактор издания Леша Горбаш. В дискуссии приняли участие гендиректор DIDENOK TEAM Пейзулла Магомедов, блогер Суад Муратович, представитель объединения «Хоумис» Костя Береза и ведущая проекта «ТусаНаТусе», журналистка Крис.

Спикеры разбирали эволюцию субкультур — от «усачей с карабинами» до «ПИКовых дам» (жительницы новостроек компании ПИК), — и попытались ответить на вопрос, что стоит за самой «охотой». Оказалось, делить на типажи — это не просто способ упростить реальность, а попытка найти общий язык в мире, где ориентиры постоянно меняются. Для брендов такие ярлыки — навигатор по аудитории, для самих носителей — возможность увидеть себя со стороны, иногда с иронией, иногда с неожиданным узнаванием. В итоге разговор вышел не про закрепление штампов, а про то, как мы пытаемся понять друг друга.

Живую музыку: диджей-сеты Антона Савенко, Romey (ЛАУД) и блогера Платона Горохова, акустические выступления Jazzbe, Kochneva, «Собачий Lie», Хацкевич и Vacka.

Личные предсказания от таролога, которая помогала заглянуть в «городские типажи» через карты.

Скетчи от художницы за пару минут превращались в арт-объекты на память.

Сюрприз от телеграм-канала «Креатив со звездочкой»: посреди вечера гости заметили ширму с надписью «Скоро тут будут ваши коллеги» — а когда она слетела, за ней оказались клоуны, которые весь вечер развлекали гостей.

Возможность первыми продегустировать лимитированную комбучу со вкусом малины и базилика — эксклюзивный напиток, разработанный специально к фестивалю.

Фирменные боксы от «Пикника Афиши» стали для инфлюенсеров еще одним поводом для публикаций.

Антон Бельчиков, СМО компании «Афиша»: Препати мы рассматриваем как часть нашей коммуникационной логики в преддверии фестиваля. Этот формат позволяет собрать ключевую аудиторию в одной локации за несколько дней и создать волну ожидания, которую потом подхватят тысячи людей. В летний сезон, когда конкуренция за внимание максимальна, мы делаем ставку на событие, работающее на опережение. Препати дает возможность первыми войти в контекст «Пикника Афиши» и получить опыт участия до официального открытия фестиваля.

Кирилл Диденок, основатель и директор по развитию коммуникационного агентства DIDENOK TEAM: Наша команда была погружена во все организационные детали вечера — от подбора площадки до проработки концепции и оформления пространства. Также мы отвечали за гест-менеджмент: важно было собрать сильный состав гостей под задачи проекта. Присутствие узнаваемых лиц — уже инфоповод, о событии с их участием охотнее пишут СМИ и паблики, а статус мероприятия растет. Видеть, что цель достигнута и результаты получились классными — отдельное удовольствие, как и в целом быть частью такого проекта.

Результаты

Итоги препати:

количество гостей мероприятия — более 500 человек (+ 66,7%);

охват публикаций в соцсетях и СМИ — 23,2 млн (+ 132%).

Команда проекта

«Афиша»

Ивент-директор компании «Афиша», генеральный продюсер «Пикника Афиши»: Яков Трахман

Музыкальный продюсер: Марина Зёмка

Директор по маркетингу компании «Афиша»: Антон Бельчиков

Руководитель маркетинговых коммуникаций компании: Юлия Колесникова

Директор по внешним коммуникациям компании «Афиша»: Виктория Джигкаева

Руководитель пиар-направлений компании: Анна Лукич

Пиар-менеджер компании: Анастасия Станковская

Менеджер специальных проектов компании: Данила Тотцкий

Главный редактор «Афиши Daily»: Александра Садыкова-Левина

Шеф-редактор «Афиши Daily», музыкальной медиатор: Леша Горбаш

Редактор «Афиши Daily»: Шура Богачева

Специалист по социальным сетям компании «Афиша»: Дарья Медведева

DIDENOK TEAM (коммуникационное агентство)

Бренд-директор: Катерина Певень

Ивент-менеджер: Ксения Димова

Старший пиар-менеджер корпоративного направления: Валерия Старпович

Пиар-менеджер блогеров: Полина Морозова

Пиар-менеджер блогеров: Анастасия Пашина

Младший пиар-менеджер: Кристина Щеглова

Телент-менеджер: Стефания Рузак

Телент-менеджер: Наталья Калякина

Телент-менеджер: Анна Сушко

Телент-менеджер: Анастасия Баранова