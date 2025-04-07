Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
iConText Group
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.04.2025 в 10:00

AdRiver представила новый аналитический инструмент

Решение анализирует влияние продвижения как на маркетинговые метрики, так и на продажи

Система управления и аудита интернет-рекламы AdRiver запустила новый инструмент для оценки эффективности кампаний на площадках электронной коммерции. Он анализирует результаты рекламных кампаний на платформах электронной коммерции и количество привлеченных целевых действий: просмотры карточек товаров, переходы и добавления в корзину, оформления заказов, сумма покупок и другие параметры. На основе этих данных бренды смогут более эффективно управлять рекламным бюджетом и вовремя корректировать настройки кампаний.

Аналитика в разрезе каждой кампании доступна в дашборде. Новый инструмент сопоставляет целевые события с определенными баннерами, позициями размещения и другими параметрами, которые можно детализировать в AdRiver.

Напомним, что ранее Авито приобрел сервис AdRiver и платформу Soloway. Сервисы, предназначенные для запуска рекламных кампаний, таргетирования рекламы в интернете и ее аудита, позволят площадке создать внешнюю рекламную сеть.

AdRiver Интернет-реклама Avito
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Интернет-маркетинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.