AdRiver представила новый аналитический инструмент

Система управления и аудита интернет-рекламы AdRiver запустила новый инструмент для оценки эффективности кампаний на площадках электронной коммерции. Он анализирует результаты рекламных кампаний на платформах электронной коммерции и количество привлеченных целевых действий: просмотры карточек товаров, переходы и добавления в корзину, оформления заказов, сумма покупок и другие параметры. На основе этих данных бренды смогут более эффективно управлять рекламным бюджетом и вовремя корректировать настройки кампаний.

Аналитика в разрезе каждой кампании доступна в дашборде. Новый инструмент сопоставляет целевые события с определенными баннерами, позициями размещения и другими параметрами, которые можно детализировать в AdRiver.

Напомним, что ранее Авито приобрел сервис AdRiver и платформу Soloway. Сервисы, предназначенные для запуска рекламных кампаний, таргетирования рекламы в интернете и ее аудита, позволят площадке создать внешнюю рекламную сеть.