Бренды все чаще используют игры как рекламный инструмент: в игре пользователь проводит с компанией больше времени, чем при контакте с обычной рекламой, а предложения бренда становятся частью игрового процесса. Об опыте запуска новой промоигры «Ростелекома» и о том, что она дает компании, Sostav рассказали руководитель программы лояльности «Ростелекома» Диана Лурье и основатель и генеральный директор Hezzl Games Рамин Алиев.

Идея

Программа лояльности «Бонус» использует промоигры как рекламный канал почти два года. До «Хезл Мердж» оператор запустил «Одиссею: три в ряд», «Битву героев» и «Хезлманию». В них предложения услуг встроены в список заданий: игрок выполняет задание, когда ему нужны дополнительные попытки, кубики или единицы энергии. Таким образом, реклама услуг становится частью игры.

Чтобы охватить больше пользователей, «Ростелеком» решил расширить линейку игрой с другой механикой: разные жанры подходят разным типам игроков. Для новой игры выбрали "merge", что переводится с английского как «слияние»: игрок соединяет одинаковые предметы и получает из них новые, более ценные. По данным Hezzl Games, в merge-играх сессии короткие, но частые, а через четыре недели в игре остаются 55−64% игроков. Для бренда это регулярные контакты с аудиторией. Кроме того, у этой механики больше всего способов монетизации: в «Хезл Мердж» можно купить энергию, кристаллы, бусты, акционные товары и игровые наборы.

Цели и задачи

Команда программы лояльности «Ростелекома» поставила для «Хезл Мердж» следующие маркетинговые цели:

увеличить частоту контактов аудитории с брендом за счет коротких регулярных сессий;

удерживать игроков на уровне первых игр оператора;

переводить игроков в цифровые каналы «Ростелекома»;

привлекать новую аудиторию, а не только действующих клиентов.

Чтобы достичь этих целей, «Ростелеком» вместе с разработчиком игры Hezzl Games решил несколько задач:

выбрать механику с короткими частыми сессиями;

встроить в игру задания, которые ведут в приложение и личный кабинет оператора;

разработать перекрестные задания, чтобы игроки знакомились со всей линейкой игр;

запустить игру за два месяца на готовой инфраструктуре.

Реализация

Как устроена игра

Действие «Хезл Мердж» происходит в лавке, куда за покупками приходят монстрики. У каждого из них свой заказ, который может состоять из одного и более предмета. Игрок нажимает на генератор на игровом поле, получает простые предметы и объединяет одинаковые в более ценные: из двух маленьких глиняных горшков получается большой. Готовый предмет отдают посетителю, а за выполненный заказ начисляются монеты. На них игрок проходит этапы и постепенно обустраивает собственный остров.

Жанр выбрали по тому же принципу, что и для первых игр: знакомая механика, в правилах которой не нужно разбираться. Для человека, который впервые зашел на сайт оператора, это особенно важно. Пользователь может выполнить заказ без входа в игру. Войти можно позже, в любой момент, через кнопку «Войти» на игровом экране. После входа игроку доступно обучение, которое сопровождает его по ходу игры и подсказывает первые шаги.

Куда ведут задания

Когда у игрока заканчиваются попытки, он может получить новые за выполнение задания. Такая механика побуждает игрока к целевому действию: в предыдущих играх оператора игроки за дополнительные попытки устанавливали приложение, регистрировались в личном кабинете, тратили бонусы на витрине. Команды «Ростелекома» и Hezzl Games перенесли механику заданий в «Хезл Мердж» и расширили их список. Дополнительные попытки и бонусы игрок получает, если:

установит приложение «Мой Ростелеком»;

зарегистрируется в личном кабинете и в программе «Бонус»;

потратит бонусы на подарки «Ростелекома» и партнеров, которых на витрине представлено более 50;

познакомится с новыми услугами оператора.

Чтобы игроки переходили из одной игры линейки в другую, Hezzl Games разработала перекрестные задания. Например, в «Одиссее: три в ряд» появилось задание «Выполни 5 заказов в Хезл Мердж». Игрок переходит в «Хезл Мердж», выполняет пять заказов, возвращается в «Одиссею: три в ряд» и получает дополнительные попытки за выполнение задания.

Первые результаты

За месяц в «Хезл Мердж» сыграли 1 941 человек. Вместе они провели 28 498 сессий, то есть в среднем почти 15 сессий на игрока, а одна сессия длится в среднем 10 минут. Из тех, кто заходит в игру, на следующий день возвращаются в среднем 70%, через неделю 64%. Для сравнения: у игр со слабым удержанием этот показатель обычно около 20%.По показателям удержания аудитории «Хезл Мердж» уже приблизилась к первым играм оператора, в которые на следующий день возвращаются 75% пользователей, а через неделю — 67%.

Для сравнения: что показали первые игры

Данные предыдущих игр на октябрь 2026 года:

608 652 уникальных игрока, из них 384 278 в «Одиссее: три в ряд»;

две трети аудитории составляют люди 35−54 лет;

средняя сессия длится почти 19 минут, через месяц возвращаются 59% игроков;

каждый третий клик по заданиям с услугами приходится на безопасность: антивирус, видеонаблюдение, мониторинг утечек;

875 599 промокодов и скидок от «Ростелекома» и партнеров.

Диана Лурье, руководитель программы лояльности «Ростелекома»: Наша цель: сделать взаимодействие с «Ростелекомом» максимально интересным. Мы видим, как через игру клиенты быстрее узнают о преимуществах наших сервисов, знакомятся с новыми услугами и активнее используют бонусы программы лояльности. Промоигры помогают не просто вовлекать аудиторию, а давать пользователям ценность: от удобного управления услугами до возможности получать подарки просто за то, что клиенты с нами.