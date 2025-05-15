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15.05.2025 в 11:05

Адиля Вяселева назначена куратором рекламного рынка в ФАС

На должности она сменила Карину Таукенову

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Адиля Вяселева/ФАС

Новым заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначили Адилю Вяселеву. Она займется, в том числе контролем за рекламой и информационными технологиями, сообщает пресс-служба ведомства.

В новой должности Вяселева будет курировать управление контроля агропромышленного комплекса, управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции и управление регулирования связи и информационных технологий.

До конца 2024 года эти сферы в антимонопольной службе курировала замглавы ФАС Карина Таукенова. В декабре она покинула должность по собственному желанию.

Вяселева с 2017 года работает в ФАС, возглавляла управление регулирования транспорта. С 2002 по 2017 год работала в сфере консалтинга и оценочной деятельности, из них более 10 лет на руководящих должностях.

ФАС рекламный рынок
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