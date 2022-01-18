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18.01.2022 в 13:30

Aardman Animations провела ребрендинг. В основе логотипа – отпечатки пальцев на пластилине

Компания известна по сериалу об Уоллесе и Громите, а также мультфильму «Побег из курятника»

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Aardman Animations объявила о своём ребрендинге — студия известна по платистилиновой анимации (мультфильмы о приключениях Уоллеса и Громита, «Побег из курятника»), поэтому главным визуальным элементом новой айдентики стали отпечатки пальцев.

Было / Стало

В обновлённом логотипе был сохранён красный цвет и символ звезды в качестве основного элемента. В актуальной версии дизайна заголовок написан шрифтом Rubik Black, а Source Serif Pro будет использоваться для основного текста.

Также в айдентику компании будут добавлены дополнительные цветовые решения для «адаптации проектов растущего портфеля клиентов».

Креаторы объяснили, что дизайн посвящён истории студии — Aardman Animations была основана в 1972 году Питером Лордом и Дэвидом Спрокстоном в британском городе Бристоль. Несмотря на то, что компания сейчас сосредоточена на разработке 3D-анимации для видеоигр, она не забывает о своих истоках — пластилиновых мультфильмах, герои которого создавались вручную (а их авторы на первых этапах реализации неизбежно оставляли отпечатки пальцев).

Таким образом, в это неспокойное пандемийное время креаторы вновь напомнили про значимость тактильности — культовые проекты были созданы руками аниматоров.

В 2013 году Уоллес и Громит стали главными героями рекламы Google+. Креаторы Adam & Eve DDB разработали ролик, в котором пластилиновые персонажи отпраздновали Рождество в видеочате — удивительно, как кампания приобрела новую актуальность в мире после 2020-го года.

Уоллес и Громит Aardman Animations
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