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25.11.2024 в 08:00

88% новогодних корпоративов пройдут с алкоголем

Чаще всего компании выбирают формат классического застолья или дискотеки

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В половине российских компаний пройдут новогодние корпоративы. На 88% таких мероприятий будет присутствовать алкоголь. Самым популярным вариантом спиртного станет российское вино, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса hh.ru.

Каждая третья организация решила отказаться от праздника, а в каждой шестой окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Основной причиной для отказа от корпоративных праздников стала нехватка бюджета (38%). В 19% компаний отметили, что у них не принято праздновать Новый год.

Большинство компаний выбирают традиционное застолье (68%). Почти треть компаний (28%) устраивают вечеринки с диджеем и музыкантами, 8% предпочитают активный отдых с выездом на природу и спортивными состязаниями, и еще столько же компаний отмечают в офисе. Самые редкие варианты — «капустник» с художественными номерами от сотрудников (3%) и образовательные форматы с лекциями приглашенных экспертов (1%).

Алкоголь остается непременным атрибутом корпоративных мероприятий: это подтвердили 88% компаний и 86% сотрудников. О присутствии вина на празднике сообщили в 48% компаний, более крепкий алкоголь можно будет встретить на корпоративах у 37% компаний. В каждой десятой (10%) будут коктейли, и еще в 7% — сидр, пиво. В 40% компаний заявили, что на их корпоративах будет весь перечисленный алкоголь.

В 44% компаний считают, что спиртное помогает укреплять связи в коллективе и улучшать атмосферу корпоративных мероприятий. В 8% компаний заявили том, что алкоголь портит атмосферу праздника. В каждой шестой компании рассказали об ужесточении алкогольной политики, сокращении закупок алкоголя и переориентацию на игристые.

Ранее сообщалось, что на празднование Нового года российские покупатели готовы потратить свыше 25 тыс. руб. До 8 из 10 респондентов планируют дарить подарки, 6 из 10 будут накрывать праздничный стол. Расходы на приобретение презентов опрошенные оценивают в 8,5 тыс. руб., на новогодний стол — в 17,5 тыс. руб.

корпоратив
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