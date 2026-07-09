83% рекламы вылетает из головы за сутки

Только 17% потребителей смогли вспомнить бренд из рекламы, которую видели за последние 24 часа. Главные причины забывчивости — нерелевантная реклама, недоверие к бренду и вводящий в заблуждение контент. Такие данные получила Adobe, опросив более 1 тыс. респондентов.

Среди площадок лидируют YouTube (46%) и стриминговое ТВ (40%), тогда как Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) набрал 27%, TikTok — 25%, а X — лишь 6%. Для поколения Z влияние TikTok и Instagram* оказалось значительно выше, чем для старших пользователей.

Платформа — это лишь часть успеха, формат может иметь не меньшее значение. Покупатели назвали следующие форматы наиболее запоминающимися:

Короткие видеоролики: 52%

Статические изображения/фотографии: 30%

Длинный видеоролик: 27%

Текстовая контекстная реклама: 25%

Рекомендации от инфлюенсеров: 24%

Запоминаемость зависит не только от формата, но и от самого бренда. По мнению респондентов, хуже всего запоминаются длинные названия (44%), необычное написание (29%) и сходство с конкурентами (22%). Чтобы реклама действительно закрепилась в памяти, пользователю нужно увидеть ее не менее четырех раз.

Пять главных причин, почему реклама оставляет неизгладимое впечатление.

Реклама была смешной или занимательной: 56%

Повторяемость: 43%

Скидка или эксклюзивное предложение: 42%

Решение конкретной проблемы: 38%

Запоминающийся слоган или крылатая фраза: 31%

Еще один тренд — рост роли искусственного интеллекта в поиске брендов. Если пользователь забывает название компании, 48% ждут, пока снова увидят рекламу, а 31% уже обращаются к ИИ-чат-ботам. Среди зумеров этот показатель еще выше.

Для повторного вовлечения покупателя, наиболее эффективные методы:

Уведомления о снижении цен: 54%

Специальный промокод: 52%

Предложение бесплатной доставки: скидка 41%

Пятизвездочный отзыв или рекомендация клиента: 24%

Видео, демонстрирующее использование продукта: 20%

По мнению Adobe, брендам уже недостаточно создавать запоминающуюся рекламу — важно, чтобы их контент был заметен и для поисковых систем на базе ИИ.