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09.07.2026 в 09:00

83% рекламы вылетает из головы за сутки

Adobe выяснил, почему бренды проигрывают битву за память пользователей

Только 17% потребителей смогли вспомнить бренд из рекламы, которую видели за последние 24 часа. Главные причины забывчивости — нерелевантная реклама, недоверие к бренду и вводящий в заблуждение контент. Такие данные получила Adobe, опросив более 1 тыс. респондентов.

Среди площадок лидируют YouTube (46%) и стриминговое ТВ (40%), тогда как Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) набрал 27%, TikTok — 25%, а X — лишь 6%. Для поколения Z влияние TikTok и Instagram* оказалось значительно выше, чем для старших пользователей.

Платформа — это лишь часть успеха, формат может иметь не меньшее значение. Покупатели назвали следующие форматы наиболее запоминающимися:

  • Короткие видеоролики: 52%
  • Статические изображения/фотографии: 30%
  • Длинный видеоролик: 27%
  • Текстовая контекстная реклама: 25%
  • Рекомендации от инфлюенсеров: 24%

Запоминаемость зависит не только от формата, но и от самого бренда. По мнению респондентов, хуже всего запоминаются длинные названия (44%), необычное написание (29%) и сходство с конкурентами (22%). Чтобы реклама действительно закрепилась в памяти, пользователю нужно увидеть ее не менее четырех раз.

Пять главных причин, почему реклама оставляет неизгладимое впечатление.

  • Реклама была смешной или занимательной: 56%
  • Повторяемость: 43%
  • Скидка или эксклюзивное предложение: 42%
  • Решение конкретной проблемы: 38%
  • Запоминающийся слоган или крылатая фраза: 31%

Еще один тренд — рост роли искусственного интеллекта в поиске брендов. Если пользователь забывает название компании, 48% ждут, пока снова увидят рекламу, а 31% уже обращаются к ИИ-чат-ботам. Среди зумеров этот показатель еще выше.

Для повторного вовлечения покупателя, наиболее эффективные методы:

  • Уведомления о снижении цен: 54%
  • Специальный промокод: 52%
  • Предложение бесплатной доставки: скидка 41%
  • Пятизвездочный отзыв или рекомендация клиента: 24%
  • Видео, демонстрирующее использование продукта: 20%

По мнению Adobe, брендам уже недостаточно создавать запоминающуюся рекламу — важно, чтобы их контент был заметен и для поисковых систем на базе ИИ.

Юлия Топольская
Adobe
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