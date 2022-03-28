37% российских МСП в кризис снизили расходы на IT, рекламу и маркетинг

Более половины российских предпринимателей малого и среднего бизнеса (54%), а среди представителей микробизнеса — 65%, отметили снижение объёмов продаж в их компаниях, что привело к необходимости сокращать текущие расходы. Самой распространенной мерой по сокращению издержек стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг. Такие результаты получили в Аналитическом центре НАФИ (отчёт есть в распоряжении Sostav).
16% респондентов-предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе. Чаще об отсутствии перемен говорили представители среднего бизнеса (37%), и в компаниях, работающих на рынке более 10 лет (22%), следует из отчёта.
83% респондентов предприняли меры для сокращения издержек. Чаще об изменениях говорили представители микро- и малого бизнеса — 86% и 87% соответственно. В топ-5 самых распространенных мер вошли:
- снижение расходов на IT, рекламу или маркетинг — на это пошла каждая третья компания (37%);
- сокращение штата (23%);
- сокращение заработной платы сотрудников (16%);
- полный или частичный отказ от аренды офиса (16%);
- перевод сотрудников на удалённый формат работы (15%).
По данным аналитиков НАФИ, микробизнес чаще снижал расходы на IT и маркетинг (44%) и отказывался от аренды офиса (20%). Московские предприниматели также часто отменяли аренду офиса (25%) и переводили сотрудников на удалённый формат (30%).
Всероссийский опрос предпринимателей проводился в рамках Оперативного социально-экономического мониторинга Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 года. Опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели. Сбор данных осуществлён с помощью проекта «Голос бизнеса» при содействии Ассоциации институтов развития предпринимательства.