80% сделок с инфлюенсерами стоят дешевле 300 долларов

Рынок инфлюенс-маркетинга смещается к недорогим и результат-ориентированным кампаниям. Так, 80% сделок с инфлюенсерами стоят менее 300 долларов. Вместо того чтобы полагаться на нескольких крупных создателей контента, бренды все чаще выбирают множество небольших коллабораций, направленных на получение измеримой отдачи, выяснила Collabstr.

Более 40% покупателей пользовательского контента тратят в общей сложности менее 5 тысяч долларов, что подчеркивает растущую тенденцию к экономически эффективным кампаниям. Пользовательский контент стал ключевым драйвером роста (+133% за год). Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) лидирует с 40% кампаний, далее следует TikTok — с 21%. Доля последнего упала с 41%, а число кампаний сократилось на 48%.

В отчете также выявлен разрыв между тем, сколько запрашивают за работу создатели контента, и тем, сколько в конечном итоге платят бренды. Например, блогеры на Twitch указывают среднюю ставку в $398 за взаимодействие, но получают в среднем 127 долларов.

Среди всех платформ YouTube показал самый высокий средний размер выплат — 255 долларов, за ним следуют Instagram* с 193 долларов и TikTok с 186 долларов. X (Twitter) остался на самом низком уровне, на его долю приходится всего 1% от общего числа взаимодействий, а средний размер выплат составляет 76 долларов.

Женщины составляли 80% создателей контента на платформе, по сравнению с 18% мужчин. Однако разрыв в оплате труда сохраняется. Так, мужчины зарабатывали в среднем 205 долларов за одно взаимодействие с аудиторией, по сравнению со 166 долларов у женщин — разница составляет около 24%.

Растет спрос на блогеров-специалистов в сфере рабочих профессий, образования и бизнеса. Это говорит о том, что бренды все чаще отдают приоритет экспертным знаниям и авторитету наряду с охватом аудитории.

Число создателей контента, называющих себя ИИ-инфлюенсерами, увеличилось на 42% по сравнению с прошлым годом. Однако настроения брендов стали более осторожными: 86% компаний заявляют, что не хотят сотрудничать с ИИ-инфлюенсерами, по сравнению с 56% в 2024 году.

По прогнозам Globe Newswire, объем мирового рынка платформ для инфлюенс-маркетинга вырастет с 16,79 млрд долларов в 2025 году до 272,43 млрд долларов к 2035 году. Этот рынок становится критически важным в эпоху цифровой трансформации, а индустрия, объем мирового рынка которой к концу 2025 года превысит 32 млрд долларов, превратилась в один из самых стремительно растущих сегментов цифровой экономики.