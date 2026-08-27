80% потребителей готовы переплачивать за бренды, которым доверяют

Доверие становится одним из ключевых факторов роста брендов: 80% потребителей готовы выбрать компанию, которой доверяют, даже если ее продукт стоит дороже. При этом 69% опрошенных заявили, что переставали пользоваться брендом после утраты к нему доверия. Такие данные приводит исследование «Правда о глобальных брендах», подготовленное McCann и Economist Enterprise.

Авторы отмечают, что отношение потребителей к доверию меняется на фоне распространения искусственного интеллекта и роста объема цифрового контента. 72% респондентов считают, что сегодня особенно важно уделять внимание честности, однако 55% уверены, что компании стали менее честными, чем 20 лет назад.

76% участников исследования опасаются, что в будущем вовсе не смогут отличить реального человека от ИИ-модели в интернете.

Однако потребители не требуют от брендов отказаться от ИИ. Напротив, 72% считают, что компании должны использовать технологию, чтобы сохранять конкурентоспособность. Среди опрошенных руководителей B2B-компаний этот показатель достигает 88%.

При этом 53% потребителей считают прозрачность в использовании ИИ наиболее эффективным способом укрепления доверия к бренду. Еще 45% ожидают, что компании будут помогать пользователям отличать реальный контент от созданного искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что 40% опрошенных россиян согласны переплачивать за товар, более безопасный для окружающей среды. Еще 40% купят товар подешевле, но менее экологичный.