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27.08.2026 в 15:00

80% потребителей готовы переплачивать за бренды, которым доверяют

Почти 70% отказывались от бренда после потери доверия

Доверие становится одним из ключевых факторов роста брендов: 80% потребителей готовы выбрать компанию, которой доверяют, даже если ее продукт стоит дороже. При этом 69% опрошенных заявили, что переставали пользоваться брендом после утраты к нему доверия. Такие данные приводит исследование «Правда о глобальных брендах», подготовленное McCann и Economist Enterprise.

Авторы отмечают, что отношение потребителей к доверию меняется на фоне распространения искусственного интеллекта и роста объема цифрового контента. 72% респондентов считают, что сегодня особенно важно уделять внимание честности, однако 55% уверены, что компании стали менее честными, чем 20 лет назад.

76% участников исследования опасаются, что в будущем вовсе не смогут отличить реального человека от ИИ-модели в интернете.

Однако потребители не требуют от брендов отказаться от ИИ. Напротив, 72% считают, что компании должны использовать технологию, чтобы сохранять конкурентоспособность. Среди опрошенных руководителей B2B-компаний этот показатель достигает 88%.

При этом 53% потребителей считают прозрачность в использовании ИИ наиболее эффективным способом укрепления доверия к бренду. Еще 45% ожидают, что компании будут помогать пользователям отличать реальный контент от созданного искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что 40% опрошенных россиян согласны переплачивать за товар, более безопасный для окружающей среды. Еще 40% купят товар подешевле, но менее экологичный.

Юлия Топольская
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