17.03.2026 в 06:50

78% россиян не готовы заменить фотографов нейросетями

Генерацию изображений чаще используют, чтобы обновить аватарку

Нейрофотосессии из разряда развлечений уже превратились в повседневный инструмент. Их используют как для создания аватарок в мессенджерах, так и для визуала на маркетплейсах и в бренд‑контенте. При этом 80% россиян хотя бы раз не смогли отличить сгенерированное нейросетью изображение от реального фото, следует из данных опроса онлайн‑сервиса «Анкетолог».

Осведомленность о технологии заметно опережает реальную вовлеченность. Большинство знает, что такое нейрофотосессия, однако только 27% хорошо представляют механику и знают конкретные сервисы, а 59% что-то слышали, но подробностей не знают.

Две трети пользователей осваивают сервисы методом проб и ошибок, лишь меньшая доля обращается к обучающим видео, статьям или помощи знакомых. При этом треть опрошенных (27%) готова доверить нейрофотосессию специалисту.

Мотивы тоже постепенно меняются: нейрофотосессия перестает быть просто «способом обновить аватарку» и превращается в опыт. Люди хотят примерить образы, недоступные в реальной жизни.

Удовлетворенность результатом при этом высока: большинство пользователей в той или иной степени довольны нейрофото, даже если отмечают искажения черт лица или «странные» детали на руках и фоне. Однако 78% не готовы отказаться от съемок с фотографом.

Согласно данным опроса чаще всего для генерации используют:

  • 40% — Телеграм-боты
  • 33% — «Шедеврум» от Яндекс
  • 30% — мобильные приложения (Remini, FaceApp)
  • 18% — Kandinsky от Сбер
  • 14% — Midjourney

Воспринимать нейрофотосессию как платный продукт пока готовы единицы. Сейчас аудитория придерживается установки: это бесплатное развлечение, а не услуга, за которую стоит платить. 61% пользовались только бесплатными опциями и только 7% платили за результат более 1 тыс. руб.

Нейрогенерация добралась до маркетплейсов. Пока одни бренды осторожно тестируют нейрогенерации в карточках товаров, другие массово переводят на них весь визуальный контент.

Как это влияет на отношение к бренду?

  • 61% - нейтрально
  • 17% - негативно
  • 16% - положительно
  • 6% - зависит от категории товара

Ранее сообщалось, что 92% опрошенных жителей России интересуются темой искусственного интеллекта (ИИ). В топ-3 самых известных нейросетей вошли ChatGPT (его назвали 38% респондентов), «ГигаЧат» (21%) и DeepSeek (20%).

