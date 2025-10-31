Sostav.ru

31.10.2025 в 10:30

«Ромир»: 78% менеджеров планируют увеличить рекламные инвестиции

Более 90% из них повысят вложения в интернет-рекламу

На фоне снижения ключевой ставки 78% управленцев крупного и среднего бизнеса решили увеличить инвестиции в рекламу: 52% — в 2026 году, а 26% — уже до конца текущего года. Приоритетными направлениями они назвали диджитал- и интернет-рекламу, следует из опроса «Ромир».

В целом представители деловых кругов положительно восприняли снижение ключевой ставки Центральным банком: 81% менеджеров считают, что это свидетельствует о положительном влиянии на их бизнес. Некоторые участники исследования считают, что рекламную индустрию в ближайшем будущем ждет период перезагрузки: рост потребительской активности и усиление бизнес-инвестиций, что приводит к более активным коммуникациям с потребителями, затраты на рекламу становятся более осознанными и зависимыми от измеримых ценностей.

94% опрошенных назвали приоритетным направлением с точки зрения увеличения инвестиций — диджитал- и интернет-рекламу. Больше половины представителей бизнеса отметили желание увеличить продвижение в поисковиках (61%), а также в социальных сетях и через блогеров (58%).

Большинство компаний (42%) планируют увеличить инвестиции в брендинг и повышение производительности.

Почти половина менеджеров (45%) сообщили, что расходы на рекламу и продвижение остались на прежнем уровне, при этом 42% отметили рост эффективности кампаний, а 23% — сокращение бюджетов.

Главным критерием при планировании маркетинговых затрат для 97% респондентов стала эффективность вложений, далее следуют цена (65%) и возможности аналитики (58%). Растущим направлением бизнеса участники считают внедрение искусственного интеллекта, который позволяет точнее работать с целевой аудиторией и повышает отдачу от рекламы.

65% опрошенных считают, что другие компании не сокращали маркетинговые расходы в 2025 году, а снижение ключевой ставки ЦБ с 21% до 16,5% стимулировало рост деловой активности и уверенности бизнеса.

По данным Constant Contact, малый бизнес в 2025 году увеличил вложения в маркетинг, но лишь 18% его владельцев уверены в их эффективности. Для сравнения, в 2024 году таких было 27%. Владельцы сталкиваются с ростом издержек, проблемами с поставками и изменением привычек клиентов, что усиливает давление и заставляет переосмысливать стратегии.

рекламные инвестиции
Исследования
