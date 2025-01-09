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09.01.2025 в 08:00

76% российских компаний планируют активно нанимать и удерживать сотрудников

Почти половина работодателей собирается предложить гибкий график или удаленку

61% российских компаний весь 2024 год постоянно нанимали сотрудников, в текущем году число активно нанимающих компаний вырастет до 76%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос HR-холдинга Ventra.

В 27% компаний в прошлом году не поменялось число сотрудников, а 12% провели ряд сокращений. Остальные продолжали и продолжат нанимать персонал.

Среди причин для поиска новых работников в компаниях назвали рост бизнеса, который требует увеличения численности персонала, а также текучесть кадров. 61% компаний-респондентов признались, что конкуренты стали активнее переманивать их сотрудников.

Сотрудники обычно уходят из компаний по трем причинам: по личным обстоятельствам, из-за недовольства происходящим на работе и при получении более интересных предложений.

41% компаний займутся в 2025 году снижением текучести кадров. Так, 76% намерены удерживать персонал повышением зарплат и компенсаций, 46% будут инвестировать в повышение квалификации работников, 42% - предлагать работникам гибкий график или возможность работать удаленно.

Ранее сообщалось, что в 2024 году 58% опрошенных российских работодателей увеличили зарплаты своим сотрудникам. В 2023 году показатель составлял 68%.

работа
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