Работодатели стали реже повышать зарплаты

В 2024 году 58% опрошенных российских работодателей увеличили зарплаты своим сотрудникам, в 2023 году показатель составлял 68%. Ещё 6% компаний сократили выплаты (в прошлом году таких был 1%), 33% оставили уровень зарплат без изменений. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос hh.ru.

В уходящем году чаще зарплаты персоналу поднимали средние компании (об этом сообщили 66% организаций со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% — с численностью работников от 501 до 100 человек). В крупном бизнесе (штат насчитывает больше 1 тыс. сотрудников) показатель составил 55%, в малом (количество работников — меньше 100 человек) — 50%.

Чаще всего зарплаты увеличивал гостинично-ресторанный бизнес (68%), а также компании, работающие в сферах добычи сырья (67%), тяжёлой и лёгкой промышленности (по 66%).

Согласно исследованию SuperJob, 55% опрошенных россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году. Среди интервьюируемых в возрасте до 35 лет надеются на рост доходов 57%, среди опрошенных старше 45 лет — 49%. Чаще повышения зарплат ожидают интервьюируемые с доходом от 100 тыс. руб. (63%).

Если говорить о профессиях, то увеличения доходов в следующем году чаще всего ждут водители, HR-менеджеры, экономисты, менеджеры по работе с клиентами и программисты, реже всего — офис-менеджеры, пиарщики и аналитики.

Половина опрошенных компаний в ближайшее время намерены провести индексацию зарплат. При этом 53% работодателей увеличивали оклады меньше шести месяцев назад, 31% — от полугода до года назад.