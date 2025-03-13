71% россиян изменили потребительские привычки: здоровый образ жизни — одно из направлений

Агентство маркетинговых исследований ORO представило данные исследования Food 360 о том, как изменятся потребительские предпочтения к 2025 году: на каких продуктах россияне будут экономить, а на какие готовы тратить больше; что они считают органическими продуктами; как оценивают качество продуктов и какие факторы влияют на их восприятие — от внешнего вида и состава до рекомендаций в сети. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

По данным Росстата, в 2024 году продукты в России подорожали. За год цены выросли в среднем на 12,16% — именно такую разницу показал индекс потребительских цен в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года.

Из-за этого россияне стали больше внимания обращать на цену и практичность продуктов в своей корзине. 81% стали отказываться от некоторых позиций из-за цены, а 85% стали ориентироваться при выборе на специальные предложения (акции, скидки).

Несмотря на инфляцию и стремление сэкономить, россияне любят порой побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. 72% признают, что позволяют себе «маленькую роскошь» в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не полезные продукты.

На первом месте среди таких продуктов мороженое — в этом признались 61% россиян. 57% отдают в этом вопросе выбор кондитерским изделиям, а 40% — икре и другим рыбным деликатесам. 30% россиян предпочитают побаловать себя алкогольными напитками.

Как россияне определяют качество продуктов

67% жителей России уверены в качестве употребляемых продуктов. Что немаловажно этот показатель вырос в сравнении с прошлым годом среди всех возрастных категорий, кроме молодого поколения.

У россиян состав продукта — важнейший компонент в определении его качества. Следом идут внешний вид и информация на упаковке. Это показывает, как важно брендам быть открытыми и понятно рассказывать о своем продукте. Оценки в онлайн-магазинах и приложениях питания стали одним из самых быстрорастущих факторов за последние четыре года. Диджитал все больше определяет выбор — потребители ориентируются на рейтинги и отзывы.

Главные маркеры доверия — отсутствие вредных ингредиентов: 81% обращают внимание на пометку «без антибиотиков», 77% — на отсутствие консервантов, а 76% — на отсутствие красителей.

Натуральность продукта играет важную роль при выборе. 75% покупателей обращают внимание на отметку «на основе 100% натуральных ингредиентов». Локальное производство усиливает этот фактор: 66% интересуются регионом происхождения, а 56% учитывают наличие сертификации производителя. Важно не только писать привлекательные свойства продукта, но и отсутствие вредных ингредиентов, например, 78% обращают внимание на отсутствие пальмового масла, а 54% на маркер «без сахара».

Люди воспринимают еду как источник здоровья и выбирают ее осознанно, опираясь на информацию на упаковке. Брендам важно подчеркивать полезные свойства и прозрачность состава, чтобы соответствовать ожиданиям аудитории.



Анастасия Бибикова, директор по развитию бизнеса FMCG & Retail ORO: В эпоху осознанного потребления упаковка продукта становится его визитной карточкой. Покупатели все чаще ищут на ней подтверждение натуральности состава, отсутствия сахара и искусственных добавок, а также информацию о локальном производстве. Эти факторы не только определяют новые привычки потребления, но и задают высокую планку для производителей, которые стремятся соответствовать запросам современных покупателей.

Изменение пищевых привычек в сторону ЗОЖ

41% россиян готовы платить больше за полезные продукты питания. Для россиян здоровье больше связано с подтянутой фигурой и натуральными продуктами, чем у жителей других стран. Потому наиболее популярные изменения в потребительских привычках — это переход на ЗОЖ (34%) и сокращение потребления сахара, соли, жиров (33%).

46% людей считают, что органическая пища полезнее для здоровья. Команда ORO выяснила, что для покупателей значит термин «органический продукт».

В первую очередь это про пользу для здоровья, высокое качество и локальное производство. 45% россиян предпочитают покупать органические продукты только отечественного производства. Это говорит о высоком уровне доверия к местным фермерам и производителям.

27% считают, что подобная продукция в супермаркетах ничем не отличается от таких же товаров в специализированных магазинах. Что снижает значимость узкопрофильных магазинов и делает органику более доступной. А 21% предпочитают рестораны, у которых в меню используются органические продукты.

Как считали

Food 360

Исследование проводилось в 2024 году методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 460 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением 100 тыс. и более.

Инициативное исследование ORO о ментальном и физическом здоровье россиян

Исследование проводилось в октябре 2024 году методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 107 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением 100 тыс. и более.