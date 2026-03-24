Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

24.03.2026 в 10:40

71% агентств назвали ручное управление рекламой риском для кампаний

87% по-прежнему вручную распределяют бюджеты

71% команд независимых агентств и внутренних команд США считают, что ручная работа ставит под угрозу успех кампаний. При этом 87% по-прежнему вручную распределяют бюджеты. Об этом свидетельствует отчет Agency AdOps Benchmark Report 2026 от Fluency.

В среднем рекламный стратег одновременно управляет 33 клиентскими аккаунтами. При этом 82% сотрудников работают с тремя платформами, а 63% — ведут более четырех. Каждая платформа имеет свой интерфейс, свою систему отчетности и свои требования к настройке кампаний. В результате, стратеги тратят значительное время на повторный ввод одной и той же информации в разные системы. Рутинные задачи занимают почти 40 часов в месяц, это около 25% рабочего времени.

Также возросла обеспокоенность по поводу бюджетных рисков. Так, доля рекламодателей, заявляющих о желании снизить бюджетные риски, выросла с 56% в 2024 году до 60% в 2025 году.

85% опрошенных рекламодателей называют сокращение ручных операций главной целью автоматизации. При этом 94% руководителей рекламных агентств заявили, что «трудности с масштабированием операций» являются для них главной проблемой.

46% рекламодателей в настоящее время используют два или более инструмента отчетности для сбора информации об эффективности кампаний. Без централизованного источника достоверной информации команды вручную сверяют данные между системами — процесс, который создает как неэффективность, так и потенциальные ошибки в отчетности. Доля рекламодателей, желающих использовать единую систему учета для улучшения возможностей отчетности, выросла с 38% в 2024 году до 54% ​​в 2025 году.

Таким образом, главными целями для стратегии агентства в 2026 году являются:

  • рост без пропорционального увеличения штата,
  • перераспределение времени стратегов с выполнения рутинных задач на разработку стратегии,
  • централизация операционной деятельности в сфере рекламы
  • снижение рисков за счет автоматизированного управления.

Юлия Топольская
