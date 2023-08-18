70% россиян выбирают продукты отечественных брендов

Около четверти россиян отметили, что стали чаще покупать продукцию брендов местного производства. При этом 68% выбирают отечественные марки потому, что хотят поддержать локальные компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные НПФ «Открытие».

70% респондентов отметили, что покупали товары и пользовались услугами зарубежных брендов, которые за последние полтора года покинули российский рынок. Однако большинство нашли им замену среди оставшихся иностранных аналогов или продукции местных производителей.

43% респондентов выбирают теперь вместо ушедших иностранных брендов продукцию других марок. 33% ответили, что уход иностранных брендов никак не повлиял на их поведение как потребителя. Только 5% ответили, что все иностранные бренды, которыми они пользовались, остались на российском рынке.

Сложнозаменяемыми товарами для респондентов оказались лекарства — 46%, товары категории авто и мото — 43%, одежда, обувь и аксессуары — 33%, косметика, уходовые и гигиенические средства — 29%. Многим также сложно подобрать аналоги кормам и лекарствам для животных, а также товарам для детей.

По данным NielsenIQ, за последний год почти половина россиян (47%) стали выбирать продукты питания отечественных производителей на фоне ухода из России ряда иностранных компаний. Некоторым маркам благодаря этому удалось нарастить продажи более чем в два раза.