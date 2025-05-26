70% российских предпринимателей работают больше 60 часов в неделю

70% опрошенных российских представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) проводят за работой больше 60 часов в неделю, каждый пятый трудится по 12 часов в день, включая выходные. 30% владельцев бизнеса продолжают решать рабочие вопросы по субботам и воскресеньям, больше 32% начинают работать в выходные при возникновении срочных дел. Таковы данные исследования «Яндекс Go», которое есть в распоряжении Sostav.

Около 35% представителей МСП спят по шесть часов в день, 20% — по 5. Из-за большого объема рутинных задач, нестабильного графика и недостатка сна 28% ко второй половине недели испытывают усталость и эмоциональное выгорание. 32% не могут найти время на отдых в течение рабочего дня из-за постоянных звонков и сообщений, у 27% весь день расписан встречами и консультациями, что не позволяет им сделать перерыв.

Больше всего времени у предпринимателей занимает работа с клиентами (об этом сообщили 33% интервьюируемых), юридические вопросы (25%), управление персоналом (22%), бухгалтерия и налоги (21%), финансовый учет и отчетность (19%).

43% респондентов тратят на операционные и административные процессы больше четырех часов в день. 77% владельцев малого и среднего бизнеса продолжают работать ночью, 25% регулярно доделывают в это время суток «текучку»: заполняют отчеты или сводят документацию.

Около 24% опрошенных хотели бы делегировать от 50 до 75% своей нагрузки, 30% — как минимум четверть. На практике 36% предпринимателей передают задачи своим сотрудникам, 20% — фрилансерам, 17% — специализированным компаниям. 27% автоматизируют часть рутинных процессов, используя цифровые сервисы.

Чаще всего предприниматели передают сторонним исполнителям следующие задачи: доставку договора подрядчику (29%), заказ канцелярии для офиса (26%), оформление авансовых отчетов (25%), подготовку заявлений на возврат НДС (23%), оформление компенсации за бензин (22%), заказ такси для сотрудников (20%).

36% опрошенных используют онлайн-банкинг и платежные сервисы, 33% — облачные хранилища данных, 32% — бухгалтерские платформы. При этом часть предпринимателей видят препятствия в использовании цифровых платформ в работе. 24% боятся передавать контроль, 22% отмечают специфику бизнеса как барьер.

26% респондентов находят время на хобби реже, чем раз в месяц или вообще никогда. 24% могут позволить себе личные увлечения только раз в месяц, у 22% нет хобби.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года 70% предпринимателей ощутили сокращение спроса, которое выражалось в падении продаж и выручки.