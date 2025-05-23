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23.05.2025 в 05:40

70% предпринимателей сообщили о падении спроса в I квартале

Самое большое падение отметила торговля непродовольственными товарами и продуктовый ритейл

70% предпринимателей ощутили в I квартале 2025 года сокращение спроса, которое выражалось в падении продаж и выручки. Компенсировать снижение физических продаж многие из них смогли с помощью увеличения цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

Около 60% опрошенных сообщили о сокращении физического объема продаж в январе — марте по отношению к тому же периоду прошлого года. У 20% продажи выросли, еще у 20% остались на прежнем уровне.

56% предпринимателей отметили падение выручки. 24,5% респондентов смогли компенсировать снижение физических продаж увеличением цен. Еще 36,4%, напротив, снизили цены для стимулирования продаж, а 24,5% предпринимателей их не меняли. Большинство из тех, кто повысил цены, объяснили это ростом издержек, некоторые сообщили о «консолидации с другими игроками рынка».

Наибольшее снижение продаж ощутила торговля непродовольственными товарами (75%), продуктовый ритейл (63%), обрабатывающие производства (62%), строительство (55%). В сфере операций с недвижимым имуществом и в сельском хозяйстве сокращение деловой активности зафиксировано в 47% случаев.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года многие ретейлеры зафиксировали снижение продаж на 30−35%. На тренд негативно влияет массовый переход потребителей к сберегательной модели и рост конкуренции.

падение продаж
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