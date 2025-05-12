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12.05.2025 в 06:10

Непродуктовая розница фиксирует снижение продаж на треть

Тенденция может привести к росту вакантности в торгцентрах

В первом квартале 2025 года многие ретейлеры зафиксировали снижение продаж на 30−35%. На тренд негативно влияет массовый переход потребителей к сберегательной модели и рост конкуренции. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным «Платформы ОФД», число покупок одежды и обуви в январе—марте сократилось на 12% год к году. Средний чек вырос только на 3%, что существенно уступает годовой инфляции, составившей в марте 10,3%.

В Союзе торгцентров России полагают, что финансовые результаты крупных сетей в этом году окажутся хуже, чем в прошлом. Прибыльные ритейлеры могут стать убыточными или показать снижение дохода. Так, могут уйти в минус Hoff и Ostin, а Familia — сократить прибыль. Увеличить убыток могут Kari, «Спортмастер», «Твое» и «Подружка».

Руководитель направлений торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь подтверждает, что fashion-рынок переживает финансовые трудности. Тенденция может привести к росту вакантности в торгцентрах, если сети начнут массово закрывать убыточные магазины.

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева связывает негативный тренд с переходом населения на сберегательную модель потребления. Вторым фактором стал активный переток спроса в онлайн-канал.

Согласно исследованию «Нильсен», 40% месячного бюджета россиян уходит на покупку товаров повседневного спроса. При этом покупатели все реже разграничивают то, как и где они совершают покупки. Для многих приобретение части товаров офлайн, а другой — онлайн стало привычной практикой.

офлайн-продажи
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