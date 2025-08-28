Sostav.ru

28.08.2025 в 11:45

60% родителей планируют увеличить расходы на подготовку к школе

При выборе товаров для школьников россияне ориентируются на скидки, качество, долговечность и натуральность материалов

Подготовка к новому учебному году становится значимым событием для российских семей. По данным исследования аналитиков темы «Товары» поиска «Яндекса», 60% родителей воспринимают День знаний как семейный праздник, а каждый четвертый покупает детям дорогие подарки. Результаты опроса есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным, покупки не ограничиваются 1 сентября: 84% родителей продолжают шопинг в течение первого осеннего месяца, а 40% совершают основные покупки в первую учебную неделю. В среднем родители выбирают товары из пяти категорий: одежду и обувь (92%), канцтовары (92%), рюкзаки и портфели (78%), товары для творчества (64%) и технику — ноутбуки, планшеты и смартфоны.

Кроме того, растет интерес к мебели: 44% родителей, планирующих её покупку, выбирают готовые комплекты и модульные решения.

Как показало исследование, родители при выборе товаров ориентируются на скидки, качество, долговечность и натуральность материалов. Дети также участвуют в покупках: 70% выбирают одежду самостоятельно, 67% — канцтовары, в то время как родители контролируют покупку мебели и техники.

При этом 82% респондентов отмечают, что могут порадовать ребенка косметикой. Старшеклассники проявляют интерес к кремам с photoshop-эффектом, тинтам, удлиняющей туши и туалетной воде с ненавязчивым ароматом.

60% родителей планируют потратить на подготовку к школе больше, чем в прошлом году. Средние расходы составят 15,7 тыс. руб. на одежду и аксессуары, 25,5 тыс. руб. — на мебель, а техника окажется самой дорогой статьей расходов — в среднем 31,1 тыс. руб.

В опросе приняли участие 1 375 активных интернет-пользователей старше 25 лет с детьми, которые отправятся в 1−11-й класс в новом учебном году. Респонденты проживают в городах с населением более 100 тыс. человек. Время проведения опроса — май 2025 года.

