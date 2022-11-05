Низкое доверие к СМИ и «голодные» журналисты после локдауна: 5 особенностей медиарынка Чехии

Если вы планируете развивать бизнес в Чехии, нужно помнить, что как и в любой другой стране, локальный медиарынок наполнен множеством особенностей, с которыми необходимо ознакомиться заранее и определить наиболее перспективную стратегию продвижения. Важность личного контакта с журналистами, возрастающая экспертиза аудиторий и падающее доверие к СМИ — одни из главных отличительных черт рынка коммуникаций страны. Как и почему все это влияет на сегодняшнюю PR-деятельность, рассказали в Buman Media, а также поделились своим опытом взаимодействия с местными участниками рынка.

СМИ и доверие к ним

Сегодняшний чешский рынок СМИ образовался в начале 1990-х годов на осколках государственных радиостанций, ТВ-каналов, газет и журналов. Возвращение свободы слова в чешское общество и быстрое внедрение рыночной экономики были двумя основными элементами, повлиявшими на развитие СМИ в стране, благодаря чему жителям Чехии сегодня доступны разнообразные источники информации — от деловых печатных изданий (Forbes, Euro, Ekonom и другие) до специализированных онлайн-медиа (Markething.cz, Chip.cz, Itbiz.cz). И хотя главным принципом приватизации разных отраслей экономики (в том числе и медиа) было минимальное участие государства и максимальное — со стороны общества, многие издания Чехии сегодня — напрямую или косвенно — связаны с властью и крупным бизнесом, вследствие чего доверие к СМИ и журналистам в чешском обществе стало падать.

Наивысший показатель доверия среди чешских СМИ у радио (73%), за ним следует телевидение (65%) и пресса (59%). Онлайн-медиа доверяют лишь 56% опрошенных, ещё ниже показатель у социальных сетей — 34%. При этом главные источники информации для чешского населения — это те же онлайн-медиа: 87% жителей страны отметили, в числе прочих, именно их. В пользу телевидения и социальных сетей высказались 74% и 50% респондентов соответственно, а печатные издания сегодня важны лишь для 19% жителей республики.

При выходе на рынок Чехии следует также учитывать, что большая часть местных изданий сегодня публикуется на чешском, то есть государственном языке страны. Однако есть и небольшое число изданий, публикующихся на английском (Radio Prague International, Prague morning, Ceske Noviny — только по платной подписке) и даже русском языках (420on.cz, Пражский телеграф, Винегрет). Некоторые, достаточно крупные издания и информационные агентства, ведут свои сайты сразу на нескольких языках: на чешском, английском, немецком, испанском, французском (то же Radio Prague International).

Чешский потребитель — какой он?

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на потребительское поведение в стране. С введением общенационального локдауна и закрытием магазинов не первой необходимости, чешский потребитель устремился в онлайн: именно там он смог найти все необходимые товары, бесконтактно их оплатить и получить прямо к двери. За своим покупателем в онлайн переместились и многие продавцы, что привело к стремительному росту интернет-магазинов. Параллельно с этим развиваются и социальные сети: локальные СМИ также перешли за своим читателем в онлайн и на более интерактивные площадки. Теперь значительно большее количество контента производится в социальных сетях, а роль лидеров мнений выросла.

Такая ситуация привела к установлению нового тренда на медиарынке Чехии, когда изменения происходят не только в работе со СМИ, но и с лидерами мнений — именно они выходят на первый план с точки зрения грамотной доставки сообщений. Пользователь социальных сетей сегодня хочет тратить меньше времени на поиск интересующего его контента, а значит меньше распыляет свой интерес на множество нерелевантных тем. Другими словами, тактика по взаимодействию с аудиторией в Чехии сегодня должна включать партнёрства с лидерами мнений, поскольку читатель хочет получать достоверную информацию от признанного эксперта в конкретной области.

С точки зрения контента в последние годы фокус сместился с общих тем на более специализированные, отмечают представители медиарынка: сегодня это могут быть прикладные статьи, кейсы, исследования и новости конкретных областей.

Социальные сети набирают ход

Традиционные медиа, такие как телевидение и печатные издания, постепенно утрачивают свою значимость на фоне концентрации медиаресурсов в руках крупных игроков — так, например, на протяжении нескольких лет в Чехии стремительно сокращались тиражи практически всех печатных изданий. Сегодня этот процесс несколько замедлился, однако инициатива с тех пор перешла к социальным сетям, а ключевыми источниками доступа к новостям становятся интернет и смартфон — именно в цифровые и интерактивные платформы начинают все активнее вкладываться новые владельцы.

Лидерство по количеству активных пользователей среди новых цифровых площадок в Чехии удерживает YouTube с показателем в 8 млн человек в 2022 году. Наиболее популярна платформа среди молодых людей, а в качестве источника новостей её использует порядка 23% пользователей социальных сетей.

с показателем в 8 млн человек в 2022 году. Наиболее популярна платформа среди молодых людей, а в качестве источника новостей её использует порядка 23% пользователей социальных сетей. Второй по популярности канал — Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Именно эта социальная сеть долгие годы удерживала лидирующую позицию, однако сегодня на долю Facebook приходится чуть более 7 млн активных пользователей. Как источник получения новостей Facebook используют 45% активных пользователей социальных сетей. Если говорить подробнее об аудитории, то наиболее активны группы пользователей из центрального региона страны в возрасте от 13 до 25 лет и от 26 до 35 лет.

(запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Именно эта социальная сеть долгие годы удерживала лидирующую позицию, однако сегодня на долю Facebook приходится чуть более 7 млн активных пользователей. Как источник получения новостей Facebook используют 45% активных пользователей социальных сетей. Если говорить подробнее об аудитории, то наиболее активны группы пользователей из центрального региона страны в возрасте от 13 до 25 лет и от 26 до 35 лет. Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), третья по популярности социальная сеть в стране, насчитывает порядка 4 млн активных пользователей. Наиболее представлена в ней молодая аудитория в возрасте от 13 до 25 лет, а в качестве новостного источника её использует всего около 9% пользователей.

(запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), третья по популярности социальная сеть в стране, насчитывает порядка 4 млн активных пользователей. Наиболее представлена в ней молодая аудитория в возрасте от 13 до 25 лет, а в качестве новостного источника её использует всего около 9% пользователей. Наконец, WhatsApp с аудиторией порядка 3,5 млн активных пользователей, занимает четвёртое место по популярности в Чехии. Приложению традиционно большее внимание уделяет аудитория от 36 до 45 лет, а получают новости в мессенджере около 13% пользователей соцсетей.

Скупой платит дважды

Проблемы с финансированием чешские издания — особенно региональные — испытывали давно: небольшие частные медиа вынуждены конкурировать с холдингами, в которые вливались серьезные инвестиции, однако пандемия усложнила жизнь редакциям, вынудив их перейти в режим выживания. Так, рекламные бюджеты большинства СМИ начали сильно сокращаться, а с ними упали и доходы. Поддержка компаний на некоммерческой основе сохранялась, однако непосредственная угроза существованию редакций изданий (в первую очередь независимых и специализированных) заставила пересмотреть некоторые редакционные принципы, ужесточив требования к контенту и сместив фокус на коммерческое сотрудничество.

Следует признать, что с тех пор ситуация существенно не изменилась: СМИ Чехии по-прежнему испытывают проблемы с финансированием, поэтому сегодня важность коммерческих отношений с изданиями находится на таком же высоком уровне.

Чешский партнёр Buman Media: Если компания только выходит на чешский рынок, достаточно трудно сделать так, чтобы СМИ были готовы сразу написать о ней бесплатно. Иногда всё же приходится платить. Подобный формат коммерческих отношений с изданиями начался ещё задолго до пандемии и продолжает набирать обороты. Данный подход разумен, поскольку он позволяет расположить редакции к дальнейшему информационному сотрудничеству и выстроить хорошие отношения со СМИ. Хорошим примером коммерческий взаимоотношений могут стать спецпроекты.

Что востребовано локальными журналистами прямо сейчас

Как мы видим, платные публикации и спецпроекты — вполне рабочая тактика по налаживанию отношений с медиа, но важно знать и то, какие материалы сегодня помогут продуктивно работать со СМИ дальше. Перечислим их ниже:

кейсы — особенно если речь идет о технологичных областях или местных компаниях. На качественные и содержательные кейсы есть большой спрос;

исследования и цифры — нужны всегда и везде, причем локальные журналисты особенно нуждаются в аналитике по внутреннему рынку, которой остро не хватает;

экспертные статьи и комментарии — а если в них ещё приводятся и интересные цифры или выдержки из исследований — успех практически гарантирован;

неформальные мероприятия — ещё один крайне популярный формат. За время пандемии журналисты насиделись в локдаунах и теперь жаждут личного общения за чашечкой кофе.

Выходить на новый и совершенно незнакомый рынок — всегда сложно. Для успешной деятельности компании пригодится понимание локальной специфики, благодаря которому удастся выстроить грамотную стратегию на понятном для аудитории языке. В этом материале мы постарались познакомить вас с главными особенностями, характеризующими медиарынок Чехии и с тем, что на него влияет прямо сейчас. Остается главное — применить все это на практике.