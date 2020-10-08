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18+
08.10.2020 в 13:00

46% россиян считают, что за удаленку нужно доплачивать

Повышение зарплаты должно компенсировать расходы на коммуналку и интернет

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Сервис «Работа.ру» узнал, сколько россиян уже перешли на удаленку и как при этом, по их мнению, должна меняться зарплата. Sostav ознакомился с результатами исследования.

Выяснилось, что только 5% компаний полностью перешли на удаленку. 14% отправили на дистанционную работу часть сотрудников. 9% респондентов разрешили выбрать между домом и офисом. При этом 72% опрошенных рассказали, что в их компаниях все работают в обычном режиме.

На вопрос: «Считаете ли вы, что на удаленке нужно менять зарплаты сотрудникам?» только 4% ответили, что их нужно сократить. 50% уверены, что на дистанционной работе люди должны получать столько же, сколько в офисе. А вот 46% респондентов считают справедливым повышение зарплаты — дополнительные средства нужны для компенсации расходов на коммуналку, интернет и мобильную связь.

«Такие вопросы, как изменение заработной платы и компенсация дополнительных расходов, мы рекомендуем работодателям обсуждать с сотрудниками индивидуально и находить возможные компромиссы», — рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Компания провела опрос в октябре 2020 года среди 4,5 тыс. респондентов по всей России, использующих сервис «Работа.ру».

Ранее сервис выяснил, что 66% российских компаний откажутся от новогоднего корпоратива в этом году. Из тех, кто все-таки собирается праздновать, 40% проведут мероприятие в онлайне.

Опрос удаленка
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