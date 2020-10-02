66% российских компаний откажутся от новогоднего корпоратива в этом году

Только треть российских компаний планирует провести корпоратив в конце 2020 года. Остальные 66% намерены отказаться от новогоднего праздника в этом году, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Работы.ру».

Среди тех, кто не собирается отказываться от корпоратива, 40% проведут мероприятия в онлайн-формате, а 60% — в привычном офлайне. Больше половины (62%) компаний выбирают для этого внешний площадки. 38% планируют отметить праздник в своем офисе.

Опрос проводился сервисом «Работа.ру» в сентябре. В нем приняли участие более 1 тыс. организаций, 340 из которых не откажутся от корпоратива. Респондентами выступили представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работодателей по профилактике коронавируса на рабочих местах. Среди мер — ограничение любых корпоративных мероприятий в коллективах.