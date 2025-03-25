43% российских компаний повысили зарплаты сотрудникам в первом квартале

43% компаний в России повысили заработные платы своим работникам в первом квартале 2025 года. 39% сохранили или увеличили численность сотрудников. По 4% организаций были вынуждены снизить зарплаты, сократить направления бизнеса и увеличить количество удаленных работников. Такие подсчеты приведены в итогах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», данные опубликовал ТАСС.

Согласно отчету, 13% компаний отметили рост числа клиентов и заказчиков, в то время как столько же фирм (13%) столкнулись с их сокращением. 8% работодателей открыли новые направления деятельности и стали активнее использовать инструменты на базе ИИ.

В первом квартале 2025 года 2% компаний вернули сотрудников в офис.

«Прогнозы на второй квартал 2025 года указывают на сохранение дефицита рабочих специальностей: 75% компаний предсказывают продолжение этой тенденции. Одновременно ожидается рост интереса к соискателям старшей возрастной группы (28%), что может быть связано с их опытом и стабильностью», — отмечают авторы исследования.

В опросе сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор» приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Ранее Минтруд спрогнозировал, в каких отраслях вырастет спрос на специалистов к 2029 году. Наибольший рост кадровой потребности ожидается в сфере персональных услуг, а спад — в торговле.