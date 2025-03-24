Минтруд спрогнозировал, в каких отраслях вырастет спрос на специалистов к 2029 году

К 2029 году в России ожидается рост кадровой потребности в таких отраслях, как оказание персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024−2029 годы, разработанный Минтрудом России. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием.

Согласно прогнозу, спрос на работников в ряде других отраслей будет сокращаться. Особенно сильный спад ждет такие сферы, как торговля, госуправление, обеспечение электроэнергией, сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, а также в финансах и страховании.

Ранее Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах.