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24.03.2025 в 11:50

Минтруд спрогнозировал, в каких отраслях вырастет спрос на специалистов к 2029 году

Наибольший рост кадровой потребности ожидается в сфере персональных услуг, а спад — в торговле

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К 2029 году в России ожидается рост кадровой потребности в таких отраслях, как оказание персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024−2029 годы, разработанный Минтрудом России. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием.

Согласно прогнозу, спрос на работников в ряде других отраслей будет сокращаться. Особенно сильный спад ждет такие сферы, как торговля, госуправление, обеспечение электроэнергией, сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, а также в финансах и страховании.

Ранее Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах.

Минтруд прогноз специалисты
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