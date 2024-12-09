«Т-банк»: 40% россиян пользуются iPhone

Доля пользователей смартфонов на Android в России составляла 58−60%, iPhone — 40−42%. При этом самая большая доля владельцев гаджетов Apple в Дагестане (63%) и в Чечне (61%). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса оплаты «T-Pay» от «Т-банка».

Самая маленькая доля владельцев iPhone в Забайкальском крае (28%), Еврейской АО (28%) и Курганской области (29%). В Москве владельцы iPhone составляют 53%.

Средний чек пользователей iPhone часто выше, чем у владельцев устройств на Android. Так, на покупку одежды и обуви пользователи iPhone тратят на 40% больше, в категории «Дом и ремонт» средний чек у владельцев iPhone выше на 33%, а в барах — на 28%. Только на услуги каршеринга владельцы смартфонов на Android в среднем тратят на 5% больше.

Android чаще выбирают мужчины — 63% против 37%. Среди женщин iPhone популярнее — 48% против 52%. IPhone также популярны у возрастной категории от 15 до 39 лет, на нее приходится 80% от всех пользователей. Чем старше человек, тем чаще он выбирает смартфоны на Android.

Пользователи в России чаще всего меняют Android на iPhone в декабре — январе. Эксперты связывают это с получением годовых премий и новогодними подарками. Также замена часто происходит в октябре после презентации новых моделей.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков сомневается в результатах исследования. По его словам, такое соотношение может быть именно у клиентов «Т-банка». По его оценке, с учетом всех поколений Android эта разница составляет примерно 80% на Android и 20% на iPhone. При этом он подтверждает, что владельцы iPhone тратят больше денег.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще менять смартфоны, а также их бренды. Только 30% пользователей, купивших новое устройство, сохранили приверженность производителю. Самыми преданными остаются пользователи Apple.