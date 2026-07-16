Российский бренд одежды и обуви 2MOOD сменил визуальную айдентику и логотип. Летом компания откроет дом 2MOOD на Малой Бронной в Москве — пространство, оформленное с учетом новой визуальной айдентики. В ближайшие месяцы 2MOOD представит первую мужскую коллекцию. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

За девять лет 2MOOD вырос из небольшого проекта в компанию с 26 магазинами в 10 российских городах и более чем 290 тыс. постоянных покупателей. За это время бренд собрал собственную команду технологов и отказался от посредников в работе.

Кристина Хоронжук, сооснователь и бренд-директор 2MOOD: Из игривого и немного бунтарского мы выросли в более вдумчивый и спокойный бренд. За девять лет наши взгляды изменились практически на все, в том числе на гардероб. И в то же время мы сохранили нашу легкость, желание меняться и пробовать новое. Мы по-прежнему бренд, который помогает найти свой стиль.

Сергей Борисов, сооснователь и гендиректор 2MOOD: Мы провели глубинные исследования и увидели, что изменились не только мы, но и наши клиенты. В их жизни стало больше событий и ролей. Они занимаются спортом, воспитывают детей, строят карьеру, путешествуют, создают семьи. И мы хотим, чтобы 2MOOD был частью их повседневной жизни — со всеми ее состояниями и сценариями.

Ключевым образом новой визуальной айдентики стал видеоколлаж, созданный из портретов друзей бренда, сотрудников, клиентов и моделей. Они проживают в кадре разные эмоции — как и в реальной жизни, в которой разные роли, настроения и состояния не противоречат друг другу, а существуют одновременно.

Идея легла в основу нового логотипа, который будет представлен в двух версиях. Основная — утонченная и сдержанная. Она появится на вывесках, упаковке и ярлыках. Курсивная будет использоваться в принтах, вышивке и специальных проектах. Она сохраняет эмоциональность и свободу, с которыми ассоциируется 2MOOD.